Video: Gimnasia sorprendió a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la Liga Profesional

Gimnasia profundizó más el mal presente de San Lorenzo: le ganó 1-0 en el Estadio Pedro Bidegain, por la fecha 21 de la Liga Profesional. Eric Ramírez, a los 11 minutos de la primera parte, marcó de cabeza el único gol de la tarde noche en el Bajo Flores. Los de Pipo Gorosito sueñan con pelear hasta el final un lugar en la Copa Sudamericana de 2022.

No fue un primer tiempo muy entretenido, pero antes del cuarto de hora el marcador ya había sido modificado. Y fue gracias a Eric Ramírez, quien de cabeza conectó un córner ejecutado por Matías Miranda. Así, los de Pipo Gorosito sorprendieron casi en el arranque al Ciclón. Luego, Rodrigo Rey fue clave para contener las chances que tuvo el local en los pies del Uvita Fernández y la cabeza de Franco Di Santo.

En la segunda parte, los dirigidos por Diego Monarriz no pudieron cambiar el rumbo del partido. Y todo se volvió en contra cuando Ezequiel Cerutti vio la segunda amarilla y, por ende, la roja que dejó a su equipo con diez. Pese a eso, el Ciclón tuvo una clara en los pies de Yeison Gordillo, quien la encontró en el área y la empujó, pero se encontró con Leonardo Morales para sacarla sobre la línea. Luego, un gol anulado a Lautaro Chávez no pudo ampliar la ventaja para el Lobo y, en tiempo agregado, un cabezazo de Zapata fue bien controlado por Rey. Desde las tribunas del Nuevo Gasómetro, retumbó el “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Con estos tres puntos de oro que se lleva a La Plata de su visita al Bajo Flores, Gimnasia sueña con pelear hasta el final la clasificación a la Copa Sudamericana 2022: si bien resta jugarse la fecha, quedó a tres puntos de Defensa y Justicia, el último en la zona verde. La próxima fecha, jugará el martes a las 17 ante Talleres. Por su parte, San Lorenzo visitará ese mismo día a Aldosivi en Mar del Plata a las 19.15.