La mendocina Julieta Gelvez y su próximo desafío: debutar en la Fórmula 3 metropolitana

La piloto de karting Julieta Gelvez tiene un desafío muy próximo a cumplir: debutar este año en la Fórmula 3 Metropolitana, como parte del equipo Toyota Gazoo Racing Mendoza.

“Mi objetivo para este año es debutar en la categoría Fórmula 3 Metropolitana, que acompaña al TC Mouras, TC Pista Mouras y otras que fiscaliza la ACTC. Sería en el equipo de Ricardo Xamar, con chasis Crespi y motorización Renault 1.6. Pero para hacerlo debo juntar la mitad del presupuesto que falta, y estoy cerca de ello”, confió la piloto oriunda de Guaymallén a Los Andes.

Julie Gelvez, probando un F3. Redes

Todo surgió del contacto “que me hizo Roberto Pagano, quien me alquilaba motores en la Categoría RF de karting en Buenos Aires. Él me vinculó con Ricardo Xammar, dueño del auto con el que correré”.

Y agregó: “Tengo hasta ahora aproximadamente cinco sponsors y necesito 20, porque para poder competir necesito 250 mil pesos por carrera”.

-¿Ya tuviste pruebas en Fórmula 3?

-Probé dos veces en Buenos Aires, una en Arrecifes y la otra en La Plata. Fueron pruebas interesantes en las que pude mejorar tanda a tanda. Y la experiencia fue positiva porque sé que mi techo lo tengo lejos y que puedo mejorar mucho más.

-¿Tu techo sería la máxima de autos?

-Me encantaría debutar en categorías de autos pero mi prioridad ahora es aprender en Fórmula. Y luego, ligada a Toyota, debutar en auto hasta llegar a las grandes ligas. Soy perseverante y seguiré por este camino. Me considero una piloto constante, apasionada por los fierros. Pero en desventaja porque un o una piloto necesita más que todo eso, necesita dinero y suerte.

La mendocina que quiere debutar en la Fórmula 3./Gentileza Gentileza

La próxima fecha de la F3 Metropolitana será en La Plata, el 23 de mayo. Son 16 en total y restan 8. El plan de la mendocina es estar lista para el 18 de julio, autódromo a confirmar.

Fecha 11: 18 de julio

Fecha 12: 15 de agosto

Fecha 13: 5 de setiembre

Fecha 14: 10 de octubre

Fecha 15: 7 de noviembre

Fecha 16: 28 de noviembre