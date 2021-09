La dramática confesión de Óscar de la Hoya: “Fui víctima de violación a los 13 años”

El sábado 11 de septiembre será la noche en la que Óscar de la Hoya vuelva a subirse a un ring y deberá enfrentarse a Vitor Belfort. El ex campeón mundial tiene varios móviles que lo motivaron a ponerse los guantes una vez y volver a pelear. La razón de ponerle punto final a una etapa significa más que el combate mismo.

El púgil quiere cerrar su carrera deportiva de una vez por todas y bajar la persiana definitivamente. Según contó en diálogo con LA Times, aquella velada en la que hizo frente a Manny Pacquiao, perdiendo por KOT en 8 asaltos, significó un punto de inflexión importante en su vida, la cual se tornó compleja y adversa.

“Lo estoy haciendo por mí. Hay puertas que nunca cerré, que han estado abiertas desde que era chico. Una vez que estás retirado, una vez que no estás haciendo lo que amas, hay un gran vacío”, expresó antes de dejar su dramático testimonio sobre una experiencia traumática durante su adolescencia.

“Desde adentro me quema. No pude tener ese cierre con la paliza que me dio Pacquiao. Cuando era el Golden Boy, lo estaba haciendo para ‘todos’. Mis hijos. Todos los fans. Nunca me detuve a pensar, hombre, ¿qué hay de mí? ¿Cómo quiero que sea esto?”, continuó.

El testimonio de De La Hoya

“Fui violado a los 13 años por una mujer, una mujer mayor. Básicamente a esa edad perdí mi virginidad por haber sido violado. Estaba en Hawaii en algún torneo. Ella tenía más de 35 años”, confesó sobre aquel episodio que lo fue carcomiendo con el paso del tiempo.

“Lo suprimí, reprimes todo y vives la vida del Golden Boy. Pero luego ves que eso sigue ahí todavía. Nunca lo pensé, nunca procesé cómo estaban mis sentimientos, reaccionando o procesando; hasta que un día sale y cómo lidias con todo eso. Tratas de olvidar, te ahogas en alcohol. Fue muy traumático”, expresó. De hecho, comentó no haberse podido preparar del todo bien para el combate contra Pacquiao por beber en las semanas previas.

La vuelta al ring

De la Hoya se subirá al cuadrilátero en una pelea de exhibición ante el UFC Vitor Belfort. Después de 12 años, volverá al combate. La velada tendrá lugar en el Staples Center de California el próximo sábado 12 de septiembre.