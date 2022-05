La decisión de Gallardo en River tras la sorpresiva eliminación en la Copa de la Liga Profesional

La sorpresiva derrota que sufrió River frente a Tigre en el Monumental caló hondo. Es que la eliminación en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional no estaba en los planes y ahora el Millonario deberá recalcular su futuro inmediato, con la Copa Libertadores de América en el horizonte.

En ese contexto y con mucha bronca puesta de manifiesto en la conferencia de prensa pos partido, el DT Marcelo Gallardo tomó la decisión de licenciar al plantel por 24 horas, aunque la medida podría extenderse un día más. La idea es digerir el 1-2 en casa, hacer un análisis y pensar en lo que viene con energías renovadas.

Por lo tanto, el plantel de Primera no entrenará este jueves y, tal vez, esto se repita el viernes. El próximo compromiso de River será por Copa Libertadores en una semana.

River cayó sorpresivamente ante Tigre y le dijo chau al torneo local. / fotobaires

En cuanto a la cita copera, el elenco rojiblanco será anfitrión de Colo Colo por la quinta fecha de la fase de grupos. Precisamente, será el jueves 19 de mayo y el juego se desarrollará en el Monumental. Claramente, el equipo es una incógnita ya que habrá una fuerte autocrítica por lo sucedido frente al Matador de Victoria.

Gallardo y su palabra pos derrota ante Tigre por la Copa de la Liga Profesional

El entrenador Marcelo Gallardo encaró los micrófonos una vez consumada la caída en el certamen local, que se tradujo en la eliminación.

“No creo que Tigre nos haya superado, pero estuvo bien y jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no lo hicimos, pero mejoramos en el segundo. No encontrábamos los caminos con claridad, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades y en el complemento cambiamos para seguir intentando”, sostuvo el DT.

Tigre metió un triunfazo en la cancha de River. / Prensa Tigre

A lo que añadió: “Llegó el gol de Enzo Fernández y eso nos dio el envión. Pero luego del segundo gol de Tigre, nos golpeó emocionalmente. Nos tocó quedar eliminados de esta Copa, queda felicitar a Tigre”.

A continuación y frente a las consultas periodísticas, Gallardo no puso excusas y pidió “olvidar rápido lo que pasó”.

“Estas derrotas son duras, no las esperás, no hay ninguna excusa. Al partido llegamos bien, descansados y con mucha ilusión. El equipo venía bien, pero nos encontramos con una mala noche en general, no pudimos fluir en el juego, no tuvimos un buen funcionamiento, ni las individualidades estuvieron lúcidas. Hay que olvidar rápido lo que pasó”, lanzó.