La bronca del Kun Agüero al querer visitar a la selección

En la previa del debut de la Selección argentina frente a Arabia Saudita, un comentario de Sergio Kun Agüero llamó la atención y generó revuelo en el entorno de la scaloneta.

El exfutbolista, que fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América en Brasil y que tuvo que retirarse de forma repentina por una arritmia cardíaca, hizo un llamativo comentario durante una transmisión en vivo por streaming en la que comunicó una situación que le tocó vivir cuando quiso visitar al plantel en Doha.

Es que el el Kun quiso visitar a sus excompañeros, pero no lo dejaron ingresar al lugar donde la scaloneta concentra. “Si no quieren que vaya, todo bien, pero que me lo digan en la cara”, aseguró en la transmisión.

En un stream que compartió con los comediantes Jero Freixas y Jose De Cabo, Agüero compartió su bronca que lo dejó afuera de la Universidad de Qatar: “Quiero saber por qué no me dejaron entrar. Quizá no les gustó alguna vez que opiné de algo, ni idea”. Por último, dejó un mensaje que demuestra su prioridad: “Igual ya está. Ahora hay que alentar”.