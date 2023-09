Escándalo internacional: Jenni Hermoso denunció a Luis Rubiales por presunto delito de agresión sexual

La futbolista española Jenni Hermoso presentó una denuncia ante la justicia española contra el presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales, por el beso que este le dio durante la final del Mundial, según fuentes de la fiscalía. La denuncia se presentó el martes y era necesaria para que la vía penal avanzara, después de que la fiscalía de la Audiencia Nacional iniciara una investigación contra Rubiales por un “presunto delito de agresión sexual”.

Fuentes fiscales informaron de que Hermoso compareció ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, en la Fiscalía General del Estado para presentar formalmente la denuncia contra Rubiales.

Polémica celebración: el presidente de la federación española de fútbol le dio un beso a una jugadora

Tras la denuncia de Hermoso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará próximamente una querella contra él. La declaración de Hermoso era un requisito indispensable para que la Fiscalía actuara contra Rubiales a través de la presentación de una querella en la Audiencia Nacional, dado que los hechos ocurrieron en un país extranjero, en este caso, Australia.

La Fiscalía abrió diligencias el pasado 28 de agosto, ofreciendo a la jugadora la posibilidad de formalizar su denuncia pública. Hermoso tenía 15 días para ponerse en contacto con la Fiscalía e “informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual”.

La jugadora denunció haber recibido presiones "para dar un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones". Foto: Gentileza

La futbolista había desmentido previamente a Rubiales, quien afirmaba que el beso había sido consentido. Jenni Hermoso esclareció que se sintió “vulnerable y víctima de una agresión sexual”. Esta es su primera declaración individual desde la final del Mundial, ya que anteriormente se había pronunciado a través de su sindicato Futpro.

En su comunicado en Twitter, Hermoso declaró: “Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”. También enfatizó que “ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social, debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos”.

SEGUÍ LEYENDO: