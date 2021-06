Javier Castrilli durísimo con Pitana por su arbitraje en Brasil vs. Colombia: “No dirigió bien, dirigió pésimo”

El ex árbitro internacional Javier Castrilli opinó sobre el fallo de Néstor Pitana en el partido de Copa América entre Brasil y Colombia que desató la polémica luego del tanto de Roberto Firmino.

Castrilli, analista en ESPN, no coincidió con el criterio de Pitana, quien dejó seguir una jugada luego que la pelota le rebotara. De esa acción llegó el empate de Brasil. “El disparo de Neymar tenía destino de centro. Luego del rebote en el árbitro no se inicia un ataque prometedor, sino que se continúa el ataque prometedor. Que quede claro, Pitana no dirigió bien, dirigió pésimo” , criticó el Sheriff.

Cuando Castrilli habla del “ataque prometedor” se refiere a lo que dice el reglamento en el que le otorga al árbitro la potestad de frenar el juego si la pelota le rebota ante una situación de gol. Algo que Pitana no hizo.