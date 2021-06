Video: Bermúdez habló del mercado de pases de Boca y aclaró por qué le dijo ex jugador a Tevez

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre el mercado de pases del “Xeneize”, la salida de Carlos Tevez y su relación con el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo.

“Nosotros nos hemos propuesto desde nuestra llegada al club entregar las mejores herramientas al cuerpo técnico, todo lo que hacemos es consensuado con ellos. Cada mercado de pases es una chance de revalidar las intenciones, seguro que tenemos ganas de seguir contratando jugadores, aunque sabemos que no es fácil”, señaló el “Patrón”.

Y añadió: “Una cosa es opinar del equipo y otra es exigir. Con Miguel hablamos todos los días de fútbol y tenemos la chance de dar nuestra opinión. Y a veces él nos pregunta qué opinamos, pero las decisiones del plantel las toma el técnico”.

Sobre una posible llegada del delantero Franco Di Santo , respondió: “Hace 12 días hablamos con San Lorenzo y estamos felices desde el Consejo porque nos trataron muy bien. Ahora vemos en la tele que hay ‘reuniones cumbres’, pero no, estamos esperando”.

Además, puntualizó respecto a la situación de otros futbolistas: “ Roger Martínez es un jugador completo de ataque, no sólo de centro de área, puede jugar por los costados. Miguel Borja es potente, sí, los jugadores de selección tienen un perfil que en Boca nos gustan ”.

“Sabemos que tenemos que mejorar, hay que crecer, tenemos que traer chicos que sumen a este gran plantel, no nos quedan dudas que para el Consejo la Copa es el objetivo, un objetivo hermoso. Pero entendemos que paso a paso vamos a poder hacer todo a su tiempo”, continuó el ex marcador central.

La opinión del Patrón Bermúdez con respecto a la salida de Nahuel Molina

Por otra parte, se refirió a la partida de Nahuel Molina, quien hoy integra el plantel de la Selección argentina en la Copa América y cuyo padre apuntó contra el Consejo de Boca por la forma en que dejó la institución.

“Cuando llegamos a Boca heredamos un plantel con todos los compromisos, los contratos y situaciones que existían. Un tema que encontramos fue el regreso de Molina, que volvía de Rosario Central, y nos sorprendió que le quedaban seis meses de contrato. Pensamos que la anterior dirigencia había tenido los recaudos de firmarle un año más”, explicó Bermúdez.

En esa línea, continuó: “Nos sentamos tres veces con el chico, le explicamos nuestro deseo de que jugara en Boca, que sea el 4, que creíamos en él, que sentimos que este es el club más importante del mundo , pero no hubo forma de convencerlo. Obligarlo no podemos, no es caerle al chico pero tampoco que nos culpen por algo que tratamos de solucionar”.

En tanto, precisó en cuanto a las negociaciones con Julio Buffarini y Cristian Pavón : “Con el tema de Julio fuimos muy claros, nos manejamos con respeto. Se le propuso en tres ocasiones una mejora de contrato y con una extensión, pero nos dijo que no a las tres chances que le dimos para que renovara”.

“Cuando llegamos Pavón estaba en la MLS, lo quisimos traer cuando terminó su vínculo, se presentó unos días más tarde, nos juntamos con él, le dijimos que para nosotros era importante y que se quedara”, agregó.

La opinión del Patrón Bermúdez con respecto a la salida de Carlitos Tévez

Por último, habló de la decisión de Tevez de culminar su etapa con la camiseta del “Xeneize”: “Estamos satisfechos porque cuando llegamos Carlitos no jugaba , y en ese momento muchos esperaban que nuestra llegada sea el detonante para su partida. Y pasó lo contrario, empezó a jugar, fue campeón dos veces y entregó todo lo que puede en la cancha”.