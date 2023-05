Histórico: República Dominicana convirtió en Mendoza su primer gol mundialista

El Mundial de Fútbol Sub 20 de la FIFA Argentina 2023 no será uno más para la historia del fútbol de República Dominicana, de la misma manera en que la provincia de Mendoza no será una ciudad más para los caribeños tampoco.

Y es que el 21 de mayo de 2023 quedará grabado a fuego para los dominicanos, ya que el debut de su selección en el primer partido del Grupo D del Mundial Sub 20 en el Malvinas Argentinas marcó, además, el debut de la Selección de Fútbol de República Dominicana en los mundiales de FIFA desde sus inicios.

Histórico: República Dominicana convirtió su primer gol mundialista en Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

El Malvinas, además, también entró en la historia grande del fútbol, ya que con el partido que culminó en triunfo por 2 a 1 de Nigeria sobre los debutantes se convirtió en el único estadio de América del Sur en haber sido sede de partidos de 3 mundiales distintos (Argentina 1978 y los Sub 20 de 2001 y el actual, de 2023).

El primer gol de República Dominicana en mundiales fue en Mendoza

Mientras que Nigeria cuenta con una historia más rica y poderosa en la historia del fútbol mundial, el Sub 20 de dominicana tuvo en este partido en Mendoza su primera cita mundialista. Por ello mismo es que el comienzo del partido, con dos equipos muy parejos entre sí, sorprendió a los mendocinos y turistas que llegaron temprano al Malvinas.

Ni hablar cuando a los 22 minutos, una jugada polémica en el área nigeriana derivó en la participación del VAR. Y tras chequear la jugada, el referí japonés Yusuke Araki no dudó y cobró penal para los caribeños.

Quien tomó la pelota fue el 10, Edison Azcona, quien cambió penal por gol e hizo más histórico aún el debuto de Dominicana en Mendoza: convirtió en el arco sur del Malvinas el primer gol de su país en la historia de los mundiales de FIFA.

Poco duró la alegría para los dominicanos, ya que 8 minutos después llegó el empate nigeriano a través de una desafortunada jugada que culminó en gol en contra de Guillermo de Peña. Con el 1 a 1 y un partido parejo terminó el primer tiempo.

Ya en el comienzo del segundo tiempo Nigeria comenzó a ganar protagonismo y superar a la selección de la Concacaf, hasta que a los 70 el nigeriano Samson Lawal selló el 2 a 1 final para los africanos.

Más allá del resultado, nadie les quitará el recuerdo de Mendoza y su primer gol en mundiales a los dominicanos.

Optimismo de los periodistas nigerianos

En la previa del partido, un grupo de periodistas nigerianos presentes en el Malvinas compartieron con Los Andes el entusiasmo que genera la selección africana.

“El equipo es bueno, juega bastante bien y tiene buenos jugadores”, destacó Mohammed Saliu, periodista de Sports Radium Brile y quien llegó a Mendoza para cubrir los partidos de su selección.

“El mejor jugador de Nigeria es Victor Eletu, quien juega en el AC Milan”, resumió el comunicador, quien hasta se animó a aventurar que Nigeria ganaría 4 a 0 en el debut.

Además, resaltó lo lindo que le ha parecido Mendoza, tanto que -consideró- valió la pena destinar 2 dias casi completos hasta completar el viaje de Nigeria a la provincia.