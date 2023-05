Mundial Sub 20: Colombia le ganó sobre el final 2 a 1 a Israel en el inicio del Grupo C

Colombia venció 2 a 1 a Israel en la apertura del Grupo C del Mundial Sub-20, en la sede de La Plata, con gol de Gustavo Puerta a los 44 de la parte final y pasó a liderar el grupo.

Previamente, en el segundo tiempo Dor Turgeman abrió la cuenta de penal, para Israel, y por la misma vía lo había igualado Oscar Cortés para los sudamericanos.

FINAL! Colombia 🇨🇴 le ganó 2-1 a Israel 🇮🇱 con goles de Cortés-Puerta/Turgeman por la 1ª fecha del grupo C del Mundial sub-20. Rivales de c/u en la siguiente jornada:



🗓️24/05

Japón 🇯🇵 - Colombia 🇨🇴

Senegal 🇸🇳 - Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/2xFL9RHTIp — VarskySports (@VarskySports) May 21, 2023

Ambos seleccionados mostraron cosas interesantes en un partido que contó con la presencia de 7.600 espectadores.

Israel y Colombia no se sacaron ventaja en el primer tiempo pero el seleccionado israelí estuvo mucho más cerca de romper la paridad y contó con cuatro jugadas claras para desnivelar.

🇨🇴 COLOMBIA LO DIO VUELTA Y SE QUEDÓ CON EL TRIUNFO EN LA PLATA



👏 Derrotó 2-1 a Israel en la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub 20



⚽ Turgeman. Cortes y Puerta lo remontaron



👉 En el Grupo también están Japón y Senegal



⚽ #U20WC 🇦🇷 pic.twitter.com/75yIlWJoJ5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2023

A los 9 minutos, lo tuvo en una contra Dor Turgeman pero respondió de buena manera Luis Marquines, el responsable que el elenco cafetero haya mantenido el cero en su arco.

A los 20, otra contra y Khalalli encontró bien parado al arquero. En la recta final una buena combinación israelí en ataque y el remate de Madmon se fue apenas desviado, mientras que 2 minutos más tarde el propio Madmon hizo lucir al portero colombiano para evitar la caída de su valla.

#MundialSub20 ¡COLOMBIA GANÓ EN EL DEBUT! 🇨🇴✔️



Con goles de Cortés y Puerta, los Cafeteros vencieron 2 a 1 a Israel en La Plata por la apertura del Grupo C. Turgeman metió el único tanto para los de Medio Oriente.



📸 Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images pic.twitter.com/ZCGpbCcV10 — TyC Sports (@TyCSports) May 21, 2023

Colombia no estuvo claro no pudo tener jugadas claras. Sólo un par de aproximaciones que no terminaron bien en los pies de Yaser Asprilla, y un remate desde afuera del capitán Puerta que encontró una buena respuesta de Tomer Zerfaty.

En el complemento, llegaron los goles. Al minuto Asprilla lo tuvo pero Zerfaty tuvo una gran atajada sobre su palo derecho y a los 10, le cometieron un claro penal al lateral Revivo, que Turgeman lo cambió por gol con un remate bajo a la izquierda del arquero que eligió el otro palo.

Triunfazo con todas las letras. Colombia le ganó 2-1 a Israel en su estreno en el Mundial sub 20. ¿La figura? Luis Marquínez. Si en el Sudamericano dejó alguna duda pequeña, hoy la despejó. Ocho atajadas, cuatro de ellas de muchísima complejidad.



Tenemos arquero. pic.twitter.com/dr1PbjQktV — Goles en Directo (@golesendir_) May 21, 2023

Pudo aumentar Israel, en una doble intervención del arquero colombiano, Marquines que se lució ante tiros de Madmon y Turgeman.

A los 28 minutos, se produce una mano en el área israelí en un centro pasado que el juez Calderón no vio pero a instancias del VAR sancionó la pena máxima que Oscar Cortes con un tiro cruzado superó el arquero para decretar la igualdad.

Kevin Mantilla y Jhojan Torres debutaron el Mundial Sub-20 en la victoria de #Colombia 2-1 sobre #Israel 🇨🇴

Kevin Mantilla 🪖



⏰ 90'

✅Barridas: 1

✅Duelos aéreos ganados: 2/3 (67%)

✅Pases completados: 43/50 (86%)

✅Pases largos completados: 8/11 (73%)

✅Toques de balón: 58 pic.twitter.com/NgLhk0HEPM — Sebastián Montañez (@Sebas22mg) May 21, 2023

Israel sintió el impacto, Colombia buscó más y sobre el final en una gran acción individual el capitán Puerta, de zurda, cruzó el remate que se metió abajo contra el palo izquierdo para colocar el 2 a 1 final.

SÍNTESIS

Israel (1): Tomer Zerfaty; Ilay Feingold, Or Israelov. Stav Lemkin y Roy Revivo; Ilay Madmon, El Yam Kancepolsky, Anan Khalalli, Ariel Lugasi y Tai Abed; Dor Turgeman. DT: Ofir Haim.

Colombia (2): Luis Marquines; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Alvarez y Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Oscar Cortés, Johan Torres y Yaser Asprilla; Miguel Monsalve y Jorge Cabezas. DT: Héctor Cardenas.

Estadio: Ciudad de La Plata “Diego Maradona”.

Goles: en el segundo tiempo: 12m. Dor Turgeman (I), de tiro penal, 28m. Oscar Cortes (C), de tiro penal, y 44m.Gustavo Puerta (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 11m. Alexis Castillo Manyoma por Monsalve (C), 22m. Ran Binyamin por Khalalli (I), 20m.Ahmad Ibrahim por Tai Abed (I) y Roy Navi por Kancepolsky (I), 38m. Omier Senior por Lugasi (I) y Hamza Shibli por Turgeman (I), 40m. Tomás Ángel por Cabezas (C); y 49m. Jhon Vélez por Puerta (C).

Árbitro: Juan Calderón (Costa Rica).