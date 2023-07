Hay tres líderes en la Zona A de la Liga Mendocina

El Clausura del Torneo Unificación 2023 de la Liga Mendocina de Fútbol, que comenzó el fin de semana pasado, continuó ayer con la disputa de cuatro encuentros que dieron comienzo a la segunda jornada.

Ayer, en horas de la mañana, en el predio de Coquimbito, Godoy Cruz goleó 4-0 a Gutiérrez y logró su primera victoria en el campeonato.

Los goles bodegueros fueron convertidos por Tomás Almonaci (2), Tomás Cortés y Lautaro Ángel.

El duelo más atractivo se jugó en el estadio Mauricio Serra de San José, donde Atlético Argentino recibió a Huracán Las Heras en el duelo de elencos vencedores de la primera fecha.

El Boli venía de golear por 3 a 0 a Independiente en condición de visitante, mientras que el Globo había derrotado por 2-1 a Godoy Cruz en el duelo que cerró la primera fecha. Sin embargo, no se sacaron diferencias. Aunque en los últimos minutos no le cobraron un penal clarísimo al local.

El Deportivo Maipú dio cuenta de San Martín por 2-1 en el Predio del Botellero. El León se puso en ventaja con gol de Lucas Carrizo en el primer tiempo, pero el Cruzado lo dio vuelta en el complemento gracias a Genaro Rigazzi -penal- e Ignacio Cohn.

Por la Zona B, en la cancha sintética del predio de FADEP, Deportivo La Gloria no tuvo piedad y goleó por 6-0 a Ferroviario. Brian Moyano (2), Bruno Morán, Martín Suárez, Agustín Domínguez y Osvaldo Alessi marcaron los tantos del elenco triunfador.

La jornada continuará esta tarde con cuatro partidos de la Zona A, todos a partir de las 15:30: Fadep-Murialdo; Luján-Independiente; Guaymallén-Chacras y Palmira-Talleres. El lunes, en tanto, Gimnasia recibirá a Fray Luis Beltrán en el Legrotaglie.

Por la Zona B, hoy se disputarán seis encuentros. A las 11: UNCuyo-Rodeo. A las 15:30; Municipal-Banfield; Eva Perón-Universitario (en Beltrán); Algarrobal-Luzuriaga; Lavalle-Rivadavia y CEC- AMUF.

En esta oportunidad tendrá fecha libre el equipo de River del Challao.

El programa de la fecha 2

ZONA A

Día Hora Partido Árbitro Cancha

Hoy 15:30 Fadep - Murialdo M. Fernández Predio de Fadep

Hoy 15:30 Luján SC - Independiente F. Bernasconi Luján Sport Club

Hoy 15:30 Guaymallén - A. Chacras J. P. González Guaymallén

Hoy 15:30 Atl. Palmira - A. Talleres F. Alemany Atl. Palmira

Mañana 15:30 Gimnasia - F. L. Beltrán J. Espinoza Gimnasia y Esgrima

ZONA B

Día Hora Partido Árbitro Cancha

Hoy 11:00 UNCuyo - Rodeo del Medio D. Furnari UNCuyo

Hoy 15:30 Municipal GC - Banfield L. Rodríguez Municipal GC

Hoy 15:30 Eva Perón - CAU D. Espósito Fray Luis Beltrán

Hoy 15:30 Algarrobal - Luzuriaga N. Falconi Dep. Algarrobal

Hoy 15:30 C. C. Lavalle - C. D. Rivadavia P. Vega C. C. Lavalle

Hoy 15:30 CEC - AMUF M. Salguero Predio del CEC

Libre: River Plate del Challao

Posiciones Zona A

Equipos Pts J Dif

Argentino 4 2 3

Dep. Maipú 4 2 1

Huracán LH 4 2 1

Godoy Cruz 3 2 3

Gimnasia y Esgrima 3 1 2

Dep. Guaymallén 3 1 1

Leonardo Murialdo 3 1 1

Academia Chacras 1 1 0

Atl. Palmira 1 1 0

Andes Talleres 1 1 0

Luján SC 1 1 0

Gutiérrez SC 1 2 -4

FADEP 0 1 -1

Fray Luis Beltrán 0 1 -1

Atl. San Martín 0 2 -3

Independiente Riv. 0 1 -3

Posiciones Zona B

Equipos Pts J Dif

Dep. La Gloria 3 2 5

Rodeo del Medio 3 1 3

UNCuyo 3 1 2

Dep. Luzuriaga 3 1 2

CEC 3 1 1

C. D. Rivadavia 3 1 1

Dep. Algarrobal 3 1 1

AMUF 1 1 0

Atl. Eva Perón 1 1 0

CC Lavalle 0 0 0

Atl. Universitario 0 1 -1

Municipal GC 0 1 -1

Sp. Banfield 0 1 -2

River Plate (Challao) 0 1 -2

Dep. Ferroviario 0 2 -9