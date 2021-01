El Tomba perdió la paciencia y analiza intimar a River por la deuda del pase de Fabricio Angileri

Parece que Godoy Cruz perdió la paciencia y analiza intimar a River por la deuda que mantiene por el pase de Fabricio Angileri. La suma asciende a la interesante suma de 1,5 millones de dólares, algo que hoy cotiza y mucho.

El “Turco” llegó al Millonario en 2019 producto de una grave lesión de Milton Casco que dejó vacante el puesto. En principio llegó a préstamo pero con la obligación de compra de US$ 2.230.000 , a pagar en tres cuotas y el 31 de julio de ese año el club abonó la primera, pero después no cumplió con los plazos del pago de dos de esas cuotas que ronda los U$S 750 mil, por ende el Millonario estaría debiendo un millón y medio de dólares a Godoy Cruz.

Angileri marca atentamente a un juvenil en la práctica de este jueves. / CARP

Hasta el momento la dirigencia encabezada por José Mansur tuvo paciencia pero al no encontrar respuesta en la dirigencia de Núñez estaría pensando en presionar mediante la vía legal. Primero sería una intimación y después podría llegar hasta AFA.

Este dinero es importante, sobre todo en este mercado de pases, donde la dirigencia tombina intentará reforzarse fuerte y el ingreso de divisas es vital para poder cumplirle los deseos a Sebastián Méndez.