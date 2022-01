Gimnasia festejó en el clásico ante la Lepra y es finalista en Uruguay

Los clásicos se ganan, no importa la manera, Y fue lo que hizo Gimnasia y Esgrima anoche en Uruguay, ante un Independiente Rivadavia que estuvo más cerca de ganarlo en los 90′ y que no pudo ante un Giovini que fue la figura de la noche. Tras el 0-0 en tiempo reglamentario, el Lobo estuvo más certero desde los 12 pasos, donde se impuso por 3-1 para ser finalista del torneo internacional junto a Montevideo Wanderers.

El inicio del encuentro encontró al Lobo mejor parado en la cancha. Ese dominio que había establecido se debió principalmente a la presión alta que ordenaba Pozo y a las subidas por los andariveles tanto de Arce como de López. Sin embargo, no tenía profundidad y cuando se acercaba a las inmediaciones de Finochietto se repitió en lanzamientos para un Juncos bien controlado por Zules Caicedo y Perales. Independiente lo contrario. No tenía tantas asociaciones, buscaba explotar, mediante pelotazos, la velocidad de Vidal y Palacios. Y fue así que en una contra, Quiroga aguantó para Vidal, quien se dio media vuelta de zurda y Giovini con la complicidad del travesaño lograron salvar al conjunto blanquinegro que respondió con una jugada parecida. Andrada habilitó por izquierda a Solari, quien se sacó de encima con facilidad a Algozino, remate de derecha a colocar y Finochietto se lució con su estirada para mandar la pelota al córner.

Después de esas llegadas, ninguno de los dos tuvo el protagonismo principal de las acciones. Es más, el encuentro bajó de nivel, y predominaron las faltas e imprecisiones. Producto de ese juego tan cortado, no se dieron más chances de peligro, aunque siempre dio la impresión de que, por juego, Gimnasia estaba mejor. Como en esa jugada donde Andrada entró lanzado por el eje de cancha y Zules Caicedo se recuperó con lo justo de su error (había calculado mal) y salvó lo que pudo ser un mano a mano del volante mensana con el arquero leproso. Y no mucho más. Todo muy parejo y con errores producto de los trabajos físicos de la pretemporada, donde ahora los técnicos buscan dosificar las cargas de sus jugadores.

Sebastián Giovini, arquero de Gimnasia, evitó varios jugadas de peligro en los 90' reglamentarios y después tapó un penal en la tanda de los 12 pasos

Después del descanso, y con modificaciones por parte de Gómez, fue Gimnasia quien volvió a exigir a su clásico de toda la vida. Pero volvió a ser la Lepra quien estuvo más cerca de abrir la cuenta, cuando el ingresado Coronel trató de encontrar a Quiroga con un lindo centro, pero el ahora capitán Azul no pudo definir. Tampoco lo hizo bien Ambrogio ante la estirada de Giovini y la pelota pasó al lado del palo. ¿Del otro lado? Poco. Barbieri reemplazó a Andrada, pero el exQuilmes no gravitó demasiado. En tanto Gómez, más tranquilo porque su equipo manejaba el trámite, veía como Coronel también desnivelaba, aunque no podía concretar la jugada que le permitiera ponerse arriba en el marcador. En el cierre, antes de los penales,. Independiente se mostró superior y tuvo algunas situaciones para ganarlo, pero falló en la definición. Primero fue con Luna, después con Ambrogio, también tuvo su chance Navarro y nuevamente Luna, quien ganó en velocidad y Giovini se lució para que la serie se definiera desde los doce pasos. Y el arquero del Lobo también fue figura en los penales. Le tapó el remate a Coronel y sus compañeros estuvieron más finos que los de la Lepra para quedarse con una clásica victoria.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: 0 (1)

Leandro Finochietto

Lucas Algozino

J. Zules Caicedo

Valentín Perales

Juan_Pablo Freytes

Hernán Ruben

Pablo Palacio

Sebastián Navarro

Gustavo Turraca

Ezequiel Vidal

Matías Quiroga

DT: Gabriel Gómez

GIMNASIA Y ESGRIMA: 0 (3)

Sebastián Giovini

Lucas Arce

Diego Mondino

Franco Meritello

Tomás López

Oscar Garrido

Matías Villarreal

Ulises Ortegoza

Brian Andrada

Joan Juncos

Santiago Solari

DT: Diego Pozo

Estadio: Luis Franzini (Defensor Sporting).

Cambios: St, al inicio Lucas Ambrogio por Palacio, Emiliano Endrizi por Algozino y Franco Coronel por Ruben (IR); 8′ Leandro Ciccolini por Garrido (G);_13′ Mariano Barbieri por Andrada (G); 30′ Matías Nouet por Juncos y Tadeo Marchiori por Solari (G) y Fernando Luna por Vidal (IR).

Definición por penales: Para Gimnasia convirtieron Ciccolini, Nouet y Meritello. Erró Ortegoza. Para Independiente anotó Ambrogio. Erraron Luna y Navarro. Giovini le tapó el remate a Coronel.

Árbitro: Cristian Ferreyra