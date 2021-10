Gimnasia Artística: títulos y podios para mendocinas en Nacionales de elite

Tras un maratónico mes de alta competencia, cuatro gimnastas mendocinas se trajeron títulos argentinos en categorías elite, podios y la experiencia de concentrar con todo el grupo de atletas potencialmente para la selección argentina.

Delfina Estoco, Lucía Peroni (juveniles), Luz Martínez (infantiles) y Trinidad Luján (mayores), todas de Akros, se destacaron tanto en el Torneo Nacional de Clubes desarrollado en septiembre en el Cenard, como en el Federativo Nacional que se hizo en Lucila del Mar, en La Costa, provincia de Buenos Aires.

En el Nacional de Clubes, Delfina Estoco y Lucía Peroni se consagraron campeonas argentinas por equipos; y en la competencia individual fueron subcampeona y medalla de bronce, respectivamente, en la categoría de juveniles AC4. Mientras que la infantil Luz Martínez quedó 11ra. y Trinidad Luján, 15ta. en mayores.

Y en el Nacional Federativo, Delfina Estoco se coronó campeona en salto, paralela y suelo, y subcampeona en viga y en all around (general). Mientras que su compañera, Lucía Peroni, completó el podio con el tercer puesto en all around, paralela y viga, y fue premiada con la medalla del cuarto puesto en suelo y salto.

En este mismo campeonato, Trinidad Luján quedó quinta en paralela, viga y suelo. Y Luz Martínez, sexta en salto, para sumar más medallas a Mendoza.

Las entrenadoras Jimena Mejías, Patricia Jardel y Constanza Bustamante, acompañaron a las gimnastas; y completó la delegación la jueza Agustina Álvarez.

Las protagonistas agradecieron el total apoyo en este difícil proceso deportivo por el que se encuentran cursando las gimnasitas de elite a la Federación Mendocina de Gimnasia y a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia.