Gianinna Maradona explotó y lanzó una advertencia muy dura: “Les juro que voy a ir uno por uno”

Mientras día a día siguen apareciendo audios entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov del día en que murió Diego Armando Maradona, la menor de las hijas que el Diez tuvo con Claudia Villafañe, Gianinna, mostró su ira en las redes sociales: “Les juró que iré uno por uno”.

Claramente enfurecida tanto por las frases pronunciadas por Luque como por el hecho de que se hayan divulgado partes de la causa por la muerte de su padre, Gianinna descargó su enojo en las redes sociales con una serie de tweets.

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, comenzó diciendo desde su cuenta personal.

Con respecto a las filtraciones, Gianinna fue clara y responsabilizó a aquellos que tienen acceso a la causa que investiga la muerte del astro por presunto homicidio culposo: “Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información”.

Finalmente, lejos de calmar las aguas, Gianinna disparó contra aquellos a los que considera responsables de la muerte de su padre: “Les juro que voy a ir UNO por UNO”.