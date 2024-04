Germán Burgos fue acusado de racista y su defensa fue letal: “A mí me llaman mono”

Tras ser despedido como comentarista de una cadena de TV española por presuntas declaraciones racistas hacia el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, Germán Burgos, exarquero de la Selección argentina y del Atlético de Madrid, entre otros equipos, decidió hablar públicamente para aclarar la situación.

“El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Cómo sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada”, declaró Burgos en su defensa.

Burgos también expresó su decisión de mantener su servicio de Movistar, dueña de la cadena, y explicó: “Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio’. Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema, solo le digo que a mí me llaman ‘Mono’. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado”.

Además, Burgos confirmó que contactó a Yamal para asegurarle que su intención era halagarlo, no ofenderlo. “A mí me han tirado orín. Hay gente que no me conoce. El arquero no se puede ir, está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice”, agregó.

¿Cuándo tuvo el comentario el “Mono” Burgos?

El controvertido comentario de Burgos se produjo durante la transmisión del partido del Barcelona en el estadio Parque de los Príncipes de París. Mientras Yamal realizaba ejercicios de calentamiento, Burgos hizo un comentario que desató la polémica: “Ojo que, si no le va bien, termina en un semáforo”.

La repercusión fue inmediata, con el Barcelona y el PSG decidiendo no otorgar entrevistas al medio Movistar+ debido a las palabras del exarquero.

El Mono Burgos y su polémico comentario (Captura)

Sin embargo, Burgos mantiene su postura, insistiendo en que su comentario no tuvo intenciones racistas y defendiendo su derecho a usar un apodo que considera rompe con cualquier connotación negativa.