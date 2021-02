Fuerte testimonio: “A Maradona le ponían pastillas en la cerveza para que no joda de noche”

La causa que investiga la muerte de Diego Maradona continúa su curso y se dieron a conocer más detalles sobre las declaraciones de testigos. En este caso, Griselda Morel, psicopedagoga de Dieguito Fernando ratificó ante la Justicia que al ídolo del fútbol le daban pastillas con alcohol para dormirlo.

Morel, quien asistió a varios encuentros entre el hijo que Maradona tiene con Verónica Ojeda, tanto en su casa de Brandsen como en la localidad bonaerense de Tigre, contó con lujo de detalle lo que observó en esas visitas y complicó a los custodios de Diego.

“Monona (la cocinera) nos empezó a contar que por ejemplo uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban”, detalló en su declaración.

Según Morel, para “el mes de septiembre u octubre, Diego estaba complicado con el tema del alcohol”, porque “tomaba vino y cerveza”. Estas declaraciones concuerdan con lo dicho por la cocinera, quien ratificó que Maradona consumía alcohol.

La testigo también recordó que Maximiliano Pomargo, el cuñado del abogado Matías Morla, le dijo una vez que ella estaba presente, que encontró a Maradona “en la habitación hablando por teléfono sin tener ningún aparato”.

“‘El Diez es lo más, lo encontramos en la habitación hablando por teléfono sin teléfono´”, declaró la psicopedagoga, quien aclaró que Verónica Ojeda le contestó que no era una situación “buena o normal y que había que llamar al (médico personal Leopoldo) Luque”.

En ese sentido, Morel también reveló que en noviembre pasado, el propio Luque dijo “que tal vez Maradona tenía un poco de líquido en el cerebro” y que “al otro día Verónica se entera que Diego tenía un edema subdural”.