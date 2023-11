Felipinho, la joya sub 17, recibió una gran noticia que lo podría acercar a la Selección Argentina

Felipe Rodríguez Gentile, más conocido como Felipinho por haber nacido en Brasil, es un joven jugador que se desempeña actualmente en la inferiores del Preston North End de la segunda división del fútbol inglés.

Lo cierto es que en las últimas horas este joven jugador firmó su primer contrato profesional con su equipo, dando de esta manera un gran paso en su carrera deportiva: “Estoy feliz de firmar mi primer contrato profesional con este club maravilloso. El viaje continúa”, manifestó en su cuenta de Instagram, donde posee más de 19 mil seguidores en muy poco tiempo.

Recordemos que Felipe nació el 4 de octubre de 2006 en la ciudad de Vinhedo, en Brasil (su familia se mudó desde Argentina en 2001) y se mostró con ganas de representar al seleccionado argentino en varias oportunidades a través de las redes sociales.

Recordemos que aunque fue citado por Diego Placente para entrenarse con la sub 17, Rodríguez Gentile no fue convocado en la lista definitiva para el Mundial Sub de esta categoría, que se desarrollará en Indonesia del 10 de noviembre al 2 de diciembre.

Este golpe parece no afectarle y lo motiva más para hacerlo bien en su equipo para que en un futuro tener alguna oportunidad con la Selección Argentina.

Esto dijo el DT del Preston North End sobre Felipinho

Felipinho es un futbolista diestro y se destaca como delantero de área. Tiene buen cabezazo y remate desde afuera del área. Sobre su juego, el DT Ryan Lowe explicó en una entrevista con Lancs Live: “Es un buen jugador, ¿verdad? Tiene buenos atributos, pero tiene 17 años y hay que tener cuidado. Es probable que la gente quiera que lo sumemos al plantel; muy pronto vendrá a entrenar con nosotros, ¡cuando salga del colegio! Es una locura, ¿verdad?”.

“Es un talento fantástico y tenemos que seguirlo de cerca, y lo estamos haciendo, por supuesto. Recibimos informes de todos los chicos cuando juegan. Una vez más, no podemos dejarnos llevar demasiado por él y tenemos que restarle un poco de importancia, pero parece una perspectiva interesante para nosotros”, sentenció el entrenador de Felipinho.

