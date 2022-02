Esteban Andrada y Rogelio Funes Mori debutan con Monterrey de México en el Mundial de Clubes

Monterrey de México, con la presencia de dos mendocinos Esteban Andrada y Rogelio Funes Mori, jugará hoy con Al-Ahly de Egipto, en un cotejo por la segunda ronda del Campeonato Mundial de Clubes de FIFA que se celebra en Emiratos Árabes.

El encuentro, que también tendrá en su alineación a otros dos argentinos, Matías Kranevitter y Maximiliano Meza, se jugará a partir de las 13.30 (hora de la Argentina) en el Al-Nahyan Stadium de Abu Dhabi, con aforo para 12.000 espectadores.

El vencedor será el rival de Palmeiras de Brasil en las semifinales, el martes próximo a las 13.30 en el mismo escenario.

Monterrey es el campeón de la Concacaf, tras vencer al América mexicano, tiene como entrenador a Javier Aguirre y Cuenta con el arquero Andrada (ex Lanús, Arsenal y Boca), Kranevitter (ex River), Funes Mori (ex River) y Meza (ex Gimnasia e Independiente).

Por su parte Al-Ahly es el campeón de Africa tras vencer en la final a Kaizer Chiefs de Sudáfrica: El equipo llega disminuido en su potencial al tener varias jugadores integrando el seleccionado egipcio que jugará la final de la Copa de Africa ante Senegal, el domingo próximo en Camerún.

El Mundial de Clubes comenzó el jueves último con el triunfo del equipo local Al-Jazira ante Pirae de Thaití, por 4 a 1 y clasificó para jugar en segunda ronda frente a Al-Hilal de Arabia, campeón de Asia, el domingo a las 13.30 en el Mohammed Bin Zayed Stadium.

Chelsea de Inglaterra, ganador de la Liga de Campeones, debutará en semifinales el miércoles próximo ante el vencedor de Al-Hilal y Al-Jazira.