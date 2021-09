Estalló Scaloni: “Después de esta fecha de Eliminatorias hay que replantearse cosas, así no podemos seguir”

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, explicó hoy que liberó a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso porque “estaban agobiados” ante la presión de la Premier League inglesa para que regresen a Reino Unido antes del partido de mañana con Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

“Los jugadores de Inglaterra nos comentaron algunas cosas que estaban pasando en sus clubes y decidí liberarlos porque estaban agobiados. La decisión la tomé porque no podíamos exponerlos y retenerlos con la cabeza en tantas cosas”, afirmó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana con Bolivia.

“Ellos siempre mostraron predisposición para estar acá y jugar los tres partidos. Somos el único seleccionado que contó con todos los convocados y volvería a citar a los mismos. La FIFA nos apoyó cuando les dijo a las federaciones que los cedan”, explicó.

Además, el director técnico pidió que para el futuro las “cosas cambien” para evitar malos entendidos y complicaciones a la hora de armar las listas de convocados de cara al objetivo de ir al Mundial de Qatar 2022.

“Lo que siento es que después de esta fecha hay que replantearse cosas: no puede pasar lo que sucedió con jugadores que no vinieron o nosotros que tuvimos que devolver jugadores. Tenemos tiempo para la siguiente fecha y nos reuniremos para busca una solución. Esto así no se puede seguir”, continuó.

Scaloni se mostró durante los casi cuarenta minutos de conferencia molesto por las presiones sufridas para la confección de las listas y también por lo vivido en Brasil cuando los funcionarios de Anvisa se metieron en el Arena Corinthians y obligaron la suspensión del juego en apenas cinco minutos de juego.

“No lo podíamos creer con todos los que estábamos en la cancha. Hablamos de eso con Tite (DT de Brasil) y Neymar”, describió.

“Las sensaciones sobre lo de Brasil es la misma que todo el mundo que ama el fútbol, que esperaba un espectáculo de gran nivel y nos quedamos sin nada y en un momento de Argentina muy bueno para afrontarlo. La sensación es extraña y fea porque no pudimos jugar”, lamentó.

Ya de cara al encuentro de mañana contra Bolivia a las 20.30 en el estadio Monumental, Scaloni solo confirmó al arquero Juan Musso como reemplazante de Martínez y “evaluará” al resto de los futbolistas en el “entrenamiento de la tarde”.

“El arquero será Juan Musso, viene jugando bien y es muy querido en el grupo. Se le abre la oportunidad y esperamos que la trate de aprovechar. Estamos contentos porque le toque”, contó.

Además, Scaloni elogió al ex Racing Club: “Tiene un poder físico increíble. Ahora ataja en un club importante como Atalanta, antes venía de buenas labores en Udinese”.

Las dudas pasan por el reemplazante de Lo Celso y se develará más tarde entre Alejando Gómez y Nicolás González, ambos futbolistas más ofensivos que el volante central. Y en el fondo todo indica que regresará Germán Pezzella, presente en el 3-1 sobre Venezuela del jueves pasado.

Por otro lado, el entrenador le agradeció al público por “hacer tantos sacrificios” y sacar las 17 mil entradas que salieron a la venta durante el martes y se agotaron en apenas una hora.

“Los vimos hoy retirándolas bajo la lluvia y nos llena de amor”, aseguró con una sonrisa en su rostro.

“El hincha siempre fue incondicional a la Selección, es la sensación que siempre tuve. Claro que ganar un título motiva bastante más, son situaciones muy raras para que la gente esté enojada con el equipo. El hincha que suele venir es la familia, muchos nenes y nenas y es distinto al de cada fin de semana”, destacó.

Las entradas generales costaron 2.500 pesos y las plateas medias 11.500 -las más caras-. A su vez habrá cuatro mil espectadores que accederán a través de los ingresos de protocolo para completar el treinta por ciento de aforo de 21 mil personas habilitadas.

El partido de mañana marcará la vuelta de la gente a las tribunas y de la Selección al Monumental, donde no juega desde el 5 de septiembre de 2018 en lo que terminó 1-1 con Venezuela.

“Ahora jugamos en River y estamos abiertos a jugar en el Interior. Nos gusta recorrer el país pero estamos en pandemia y jugar en algunos lugares es más complicado que en otros”, adelantó de cara a futuro.

Por otro lado, Scaloni, en una de las pocas preguntas que recibió por el partido de mañana, analizó: “A Bolivia lo conocemos por los partidos recientes, tiene jugadores de buen pie e intenta jugar buen fútbol. Es un rival difícil”.

Y también pidió dejar “los festejos” por la obtención de la Copa América de Brasil para “después del encuentro”.

Finalmente, el DT se refirió al caso positivo de coronavirus del cocinero de la Selección y se mostró cauto a la espera de los “últimos resultados” de todo el equipo, que estarán pasadas las 18.

El equipo nacional suma 15 puntos y está segundo en la clasificación, a la espera de la resolución del juego con Brasil por parte de la FIFA.