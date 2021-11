Eliminatorias Sudamericanas: Messi se entrenó con la Selección Argentina pero el cuerpo ténico lo cuidó al máximo

Sonríe Lionel Messi. Lo hace al pisar el campo de juego para el entrenamiento de este martes por la tarde y también en los distintos trabajos para poner en funcionamiento la máquina y entrar en calor. Siempre al lado de Rodrigo De Paul, sonríe el capitán de la Selección y es una muy buena noticia en sí misma antes de una doble fecha clave de las Eliminatorias. Y si sonríeo Lionel, es felicidad pura para todos los argentinos.

La gran duda es si Leo podrá estar a disposición de Lionel Scaloni para visitar, este viernes, a Uruguay. Que se lo haya visto como se lo vio en el comienzo de práctica es un buen síntoma además de ratificar su deseo de jugar siempre (que puede, claro).

En la segunda parte del segundo entrenamiento del seleccionado durante esta semana llegó el turno de los cuidados para Leo, que hizo tareas diferenciadas junto a Leandro Paredes.

Leo Messi va a jugar los dos partidos. La idea es que juegue todo el partido vs Brasil y probablemente un rato vs Uruguay. Lo que resta que definan es si empieza como titular o si entra en el segundo tiempo pero va a jugar. pic.twitter.com/b2CrCFfl1E — Gastón Edul (@gastonedul) November 8, 2021

¿Qué lesión tiene Lionel Messi?

Una molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda y dolores en la rodilla tras una contusión por aquel patadón que le dieron ante Venezuela son los problemas que acarrea Leo y que le impidieron jugar los últimos dos partidos para el Paris Saint Germain (ante Leipzig y Burdeos).

Lionel Scaloni junto Leo Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina. / Clarin.

Que haya viajado no le gustó nada a Leonardo, el manager del PSG. “No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, dijo el brasileño.