El real motivo por el que Racing le quitó el nombre de “Chiquito” Romero a una de las canchas del predio

Racing Club le quitó esta mañana el nombre de Sergio “Chiquito” Romero a una de las canchas del predio ‘Tita’ Mattiusi con motivo de una “renovación de cartelería” por parte del club a las instalaciones pero ha tomado relevancia ya que se dio después de la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Boca en donde el arquero fue la gran figura en la tanda de penales.

Esta mañana se jugó el encuentro del Torneo Proyección entre la Reserva de Racing y la de Godoy Cruz, el cuál ganó el equipo de Avellaneda por 3 a 1. Según los asistentes del partido, el nombre de la cancha número 1 fue retirado y llamó la atención porque se trata del arquero formado en el club Sergio Romero, y más aún por la eliminación de la Libertadores.

No obstante, desde Racing aseguraron que la quita de los carteles se debe a una renovación de las instalaciones, ya que cambiaron las señalización de madera por una de metal, y la primera en quitarse fue la de la cancha 1, por lo que solo fue una coincidencia que haya sido el nombre de “Chiquito” Romero.

La gente de Racing no quedó muy contenta con el exarquero de la Selección argentina por su actuación en la vuelta del encuentro de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en los penales, ya que es alguien surgido del club que eligió jugar en Boca.

Víctor Blanco apuntó contra Romero

Antes de quedarse con el arco del Xeneize, Romero estuvo entrenando en el predio que lo vio nacer. A pesar de los resquemores en los hinchas académicos, Chiquito sostuvo que es “un agradecido a Racing”. “Salí de ahí y fue el club que me abrió las puertas del predio Tita Mattiussi para entrenar cuando volví lesionado de Europa, pero los dirigentes no se acercaron nunca ni para decirme “hola”. Si me hubiesen hecho una oferta, seguramente la hubiera aceptado”, destacó. Y aclaró: “Nunca me llamaron y Riquelme sí lo hizo. Y no quería seguir esperando para ver qué pasaba, como me ocurrió en la temporada anterior, cuando lo hice y resulta que después cerró el libro de pases y tuve que arreglar con Venezia de Italia, como jugador libre”.

“A pesar de eso nunca le voy a cerrar las puertas a Racing, porque mi contrato con Boca termina en diciembre de 2024 y uno nunca sabe que le depararán las vueltas de la vida”, completó el experimentado arquero de 36 años. Sin dudas, el protagonista espera tener un capítulo más en el equipo del que es fanático. Un episodio en el que se pueda reencontrar con su gente.