El polémico Paolo Di Canio descalificó a Lionel Messi: “Es un marciano sin sentimientos”

Lionel Messi atraviesa días muy complicados en el París Saint-Germain tras los silbidos que sufrió junto a Neymar en el goleada 3-0 frente al Girondins por la Ligue 1 a causa de sus rendimientos en la presente temporada. Y como si esto fuera poco, un exdelantero italiano liquidó al hombre de la Selección Argentina en contraposición a Cristiano Ronaldo.

En charla con Sky Sports, Paolo Di Canio criticó fuertemente al argentino y destacó el triplete que convirtió CR7 en la victoria del Manchester United frente a Tottenham luego de quedar desafectado del clásico de la ciudad: “Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Mirad a Cristiano: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”.

Sin analizar el juego del PSG o la preponderancia del portugués en un esquema que lo tiene como principal referencia de los Diablos Rojos, el italiano de 53 años profundizó en el temperamento del 10: “Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la Selección Argentina. Está claro que pueden pitarle. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”.

Luego de referirse con polémicas frases a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Paolo Di Canio no se quedó atrás y apuntó contra Neymar, quien había asegurado su deseo de retirarse en la MLS y, en particular, hacía una frase del brasileño: “El campeonato de allá es corto, entonces tienes tres o cuatro meses de vacaciones. Permite jugar un montón de años más”.

“No está haciendo cosas a la altura de su talento y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto?”, declaró el exjugador de la Lazio, Juventus, Napoli, Milan, entre otros equipos por el accionar de Ney dentro y fuera de la cancha. Vale destacar, el astro brasileño posee contrato con el PSG hasta el 30 de junio del 2025.