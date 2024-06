El insólito gol de un ex Banfield en Uruguay: se cayó, lo “festejó” un perro y se volvió viral (VIDEO)

“Si no lo grabo, no me creen” es una de esas frases que se volvieron cada vez más comunes en las redes sociales, espacio donde millones de usuarios comparten videos tan insólitos como curiosos de sucesos que les ocurrieron. Ahora, Sebastián “Papelito” Fernández, exjugador de Banfield, protagonizó un episodio digno de formar parte de esta categoría.

Durante un encuentro del Danubio Fútbol Club contra Deportivo Maldonado en la fecha 15 del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo, Fernández marcó un gol en el que pasó “absolutamente de todo”, en palabras del jugador. Desde un paso de ballet hasta la sorpresiva aparición de un perro.

El contador ya marcaba el minuto 77 en el estadio JDH María Mincheff y los integrantes de La Franja se acercaban al arco de Deportivo. En ese momento cargado de adrenalina, apareció “Papelito” para definir el tanto que marcaría su ventaja en el encuentro.

Como se puede ver en un video compartido en redes por SportsCenter, el delantero se adueña de la pelota con un movimiento que parece prestado de ballet. Un defensor y un marcador caídos y la esfera que entró de rebote completaron lo que ya era una insólita jugada.

No obstante, durante el festejo el ex Banfield corrió hacia un lateral, cerca del alambrado, y un perro que lo perseguía por la tribuna coronó el suceso.

El "paso de ballet" de Papelito segundos antes de marcar el gol viral. Foto: Captura video.

“El video del gol me lo mandaron un montón de amigos. Quedó muy gracioso, se lució el perro acompañando la corrida. Lo del perro ni me enteré en el momento, uno está súper concentrado, y son cosas increíbles”, expresó el jugador en diálogo con Radio Sport 890 tras ver la jugada del lunes.

“En el momento ni me enteré, estaba re contra concentrado; después veo que hasta yo me entierro de cabeza. Pasa absolutamente de todo en la jugada. El primero que se cae no lo había visto, fue increíble y todo finaliza con la mala fortuna de Hernán Menosse que se termina lastimando. Fue una jugada totalmente insólita, una jugada de locos y que el perro me acompañe fue muy gracioso”, completó.

Pese a que el encuentro culminó en un 1 a 1, La Franja ya marcó un hito con el divertido video.