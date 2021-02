El halago a Matías Rossi de su nuevo compañero en el Stock Car

El Full Time Sports, el equipo en el que compiten Matías Rossi y Rubens Barrichello en el Stock Car, brindó una conferencia de prensa para que los periodistas pudieran hablar con su flamante incorporación, Tony Kanaan. El campeón de la IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, habló de su regreso al automovilismo brasileño.

“Tengo muchos amigos en Argentina. Fui compañero de José Luis Di Palma en la Indy Lights y tengo grandes recuerdos de él”, arrancó Kanaan en el ida y vuelta con este medio. “Me puso muy feliz saber que iba a compartir equipo con Matías (Rossi) y Rubens (Barrichello). Hablamos bastante entre los tres por teléfono y no veo la hora de conocerlo personalmente. Matías me dijo que me veía correr en el Cart cuando él era chico y que me consideraba una leyenda y me hizo sentir un viejo, je... La realidad es que conozco mucho de su carrera deportiva y no tengo dudas que él es una leyenda del automovilismo argentino”.

Y profundizó en sus consideraciones sobre el argentino: “Rossi es un enorme piloto de autos de turismo, con una gran experiencia y muy exitoso. Tengo mucho para aprender de él. Yo vengo de los monopostos y para mí esta será una experiencia totalmente nueva, por lo que será muy importante escuchar sus consejos y los de Rubens”. En un fluido español, el simpático Kanaan bromeó: “Tendré que mejorar mi castellano, je…”

Respecto de sus metas en el Stock Car fue claro: “Tengo la obligación de estar en la pelea de adelante. Se que me va a costar la adaptación, pero llego a un equipo muy fuerte, una gran empresa confió en mí (Texaco) y no puedo decir que intentaré estar dentro de los 10 mejores solamente”.

La figura brasileña explicó cómo sucedió su regreso al automovilismo de su país: “A fin de año le dije a mi familia que este año solo iba a correr cuatro carreras y de repente me encuentro con que voy a estar corriendo unas 20 carreras. Uno a veces piensa que ya la vida te dio demasiado, quieres estar tranquilo, ganaste muchas carreras, perdiste muchas más, tienes todo ordenado y de repente todo se da vuelta. Estoy muy feliz y agradecido de esta oportunidad. Desde que aterricé en Brasil sentí mucho cariño y eso me llenó de energía. La noche anterior a la presentación del auto no pude dormir. Esas son sensaciones que hacía mucho no me pasaban”.

Kanaan se tomó su momento para imaginar su reencuentro con las pistas brasileñas: “Desde el ’92 que no corro de manera permanente en mi país. Será muy emocionante volver a Interlagos, donde me sentaba en los paredones para ver pasar a los Stock Car. Junto con Indianápolis son los dos circuitos más especiales en mi vida”.

El Full Time Sports por el momento tiene confirmado a Barrichello, Rossi y Kanaan. Nelson Piquet Jr. armó su propio equipo y Rafael Suzuki aun no puede cerrar el presupuesto para continuar, por lo que se evalúan otras alternativas. El piloto de la IndyCar habló del equipo al que llega: “Full Time está entre los cinco mejores equipos en los que estuve y eso que integré grandes escuderías en mi carrera. Obviamente el edificio de un team como Ganassi es cinco veces más grande que este. Pero me sorprendió la tecnología, el orden, la infraestructura del taller, la practicidad para el trabajo y la armonía que se vive aquí dentro”.

Con su calidez, el oriundo de Salvador Bahía y de 46 años de edad cerró el encuentro con la prensa con una aclaración simpática: “Quiero contarles por qué usaré el número 48 en mi auto… Es en homenaje a la edad de Rubens Barrichello”.