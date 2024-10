El día que Liam Payne, el ex One Direction, visitó la mítica Bombonera

El cantante británico Liam Payne, quien falleció este miércoles 16 de octubre luego de caer de un tercer piso del hotel Casa Sur de Palermo, había conocido la “Bombonera” en el año 2014 en su visita a la Argentina.

Payne, quien formaba parte de la reconocida banda One Direction, llenó dos estadios José Amalfitani (Vélez) con su gira mundial “Where We Are Tour”, donde se presentaron frente a más de 80 mil personas.

Además, en su llegada al país, tanto Payne como Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan habían conocido la “Bombonera” como parte de una campaña social junto a uno de los clubes más importantes del país.

Allí se dieron el gusto de probar unos disparos al arco en donde se ubica el barrabrava “La 12″, la cual da a Casa Amarilla. Todos los integrantes de la banda británica fueron vestidos con la indumentaria “Xeneize” y posaron con camisetas con el número “1″ acompañada de sus nombres.

Así mismo, también tuvieron el privilegio de salir desde el túnel que desemboca al campo de juego de la “Bombonera”. Fue Horan quien encabezó la fila, al canto de: “Vamos Boca, vamos Boca”.

El ex integrante de One Direction visitó el estadio de Boca como parte de una campaña social junto al club "Xeneize". (Foto: NA)

Según la página oficial de Boca, los miembros de One Direction se habían mostrado cautivados por el mítico estadio. Payne, por su parte, se había manifestado muy interesado en la Copa Libertadores, al punto de pedir una réplica del trofeo para inmortalizar su visita.

Los reconocidos cantantes jugaron al fútbol –y, posteriormente, se sacaron fotos- junto a diez niños que formaban parte del programa Boca Social.

El artista de 31 años se encontraba en el país acompañando a su amigo Horan -también ex One Direction-, quien se había presentado hace unos días en el Movistar Arena con su gira “The Show Live On Tour”.

Este jueves fue encontrado sin vida en el hotel Casa Sur, anteriormente se había denunciado que un hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas o el alcohol.

Según declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, el británico contaba con lesiones graves: “Tenía lesiones gravísimas que le provocaron la muerte como una fractura en la base del cráneo”.