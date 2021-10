El desgarrador mensaje de Dalma Maradona en el cumpleaños de su papá: “Es mentira que el tiempo cura todo”

Es el primer año en que las hijas de Maradona no podrán saludar a Diego con un beso y un abrazo, pero en redes lo hicieron igual. A casi un año de su muerte, hoy el Diez cumpliría 61 años y sus hijas mayores hicieron sus respectivos posteos, uno más desgarrador que el otro.

“¡En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre, siempre, el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! ¡Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre!”, inició Dalma su mensaje en su Instagram Stories.

El mensaje que escribió Dalma Maradona para Diego (Instagram/@dalmaradona)

“Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido. Estás conmigo todos los días, pero qué difícil es no pelearme con La negra para ver quién te saluda primero. ¡Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil… ¡Feliz cumple al cielo! ¡Te extraño y te amo para siempre!”, agregó en el mensaje que fue acompañado por una foto con Pelusa, su hermana Gianinna y su sobrino Benjamín Agüero.

Luego, coincidió con un mensaje de un amigo de su papá, al que ella volvió a publicar asintiendo por el pedido: “El mejor regalo que le podemos dar es que se haga justicia y paguen todos los que nos robaron. Justicia por Diego ya”.

El saludo de Gianinna Maradona (Instagram/@giamaradona)

Mientras, Giannina eligió una foto de su familia en su infancia, donde mamá Claudia y Papá Diego eran felices. “¡La vida por abrazarte así de nuevo!”, expresó, a corazón abierto, describiendo aquel momento en que Diego le daba un tierno beso.