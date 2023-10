Ed Sheeran celebró la victoria del club de sus amores desde el vestuario y tuvo un particular gesto con sus fans

El reconocido cantante Ed Sheeran no solo es noticia por sus hits musicales, sino también por sus acciones debajo del escenario, que están relacionadas con el mundo del fútbol inglés.

Si bien Sheeran nació en Halifax, lo cierto es que creció en Suffolk, al noreste de Inglaterra, donde comenzó a simpatizar por el equipo de la ciudad: el Ipswich Town. Este club milita actualmente en el Championship (la segunda división de la pirámide inglesa, tan solo por debajo de la Premer League).

Ed Sheeran festejó junto al plantel del Ipswich Town

Aunque hace más de 20 años que milita en el ascenso, lo cierto es que este club es uno de los históricos de Inglaterra, ya que ganó en la década del 60 la liga inglesa (hoy Premier League) y en la temporada 1980–81 consiguió la Copa UEFA (hoy conocida como Europa League).

Ed Sheeran festejó junto a los hinchas del Ipswich Town

Hay que decir que en la actualidad el club lidera su categoría y este fin de semana ganó 3-0 a Hull City, y el Sheeran se apareció en el estadio y festejó con todos los presentes.

Ed Sheeran se sentó detrás de una barra y le sirvió pintas a los hinchas del club y luego celebró con los jugadores, con quienes cantó uno de sus éxitos lanzado en 2017, se trata de “Perfect”, en un momento que fue captado por las rede soficiales del club.

Ed Sheeran y el Ipswich Town, una historia de amor

Ed Sheeran es fan del Ipswich Town desde chico y pese a que se convirtió en uno de los músicos más populares de todo el mundo, nunca se olvidó de sus raíces y cada tanto regresa al lugar donde todo comenzó.

Además diseñó su tercera equipación en el año 2021 añadiendo su simbología discográfica allí, uniendo de este modo sus dos pasiones: el fútbol y la música. Luego en la temporada 2021-22 firmó un contrato por un año para patrocinar las camisetas de los primeros equipos masculinos y femeninos y se le otorgó el número 17.

Ed Sheeran, fan del Ipswich Town desde chico

“Cuando el Ipswich me lo hizo saber la idea que tenían pensé que esa una broma pero me encanta. Creo que va a ser una temporada increíble y me siento orgulloso de poder formar parte de ella”, aseguró el cantante al medio británico ‘The Sun’. “Solo espero que este dorsal sea solo una honorífico porque quiero vernos ascender y eso no va a suceder si estoy jugando”, bromeó el cantautor de grandes éxitos musicales.

Ed Sheeran, fan del Ipswich Town

