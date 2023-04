Dura sanción al ciclismo de Mendoza: Lanzone prefiere no hablar, pero la Federación Argentina dijo lo suyo

Tras el escandaloso cierre del Campeonato Argentino de Ruta, que volvió a disputarse en Mendoza después de 37 años, la Federación Argentina de Ciclismo y Pista y Ruta (Facpyr) determinó sancionar y suspender por dos años a la Asociación Ciclística Mendocina (ACM) para la organización y fiscalización de eventos ciclísticos en estas tierras.

Una sanción que inhibe a la entidad mendocina de organizar desde la Vuelta de Mendoza al calendario mendocino de pista y ruta en todas sus modalidades. Un golpe sin precedentes para el ciclismo provincial.

Al ser consultado respecto a la sanción que ha recibido la ACM, el titular de la Asociación, Fernando Lanzone dijo: “No voy a declarar nada por el momento”. Y agregó: “Lo maneja mi abogado”.

Lanzone desconoció la cuestión institucional y eligió eludir todo tipo de preguntas.

El Argentino estuvo organizado por la Asociación Mendocina y contó con el apoyo de la Secretaria de Deportes de la Provincia, que puertas adentro no puede creer el embrollo en que se ve involucrada.

Mientras, Marcelo Lanzi, presidente de la Federación Argentina, ante la consulta de Los Andes sobre los motivos de la sanción a la institución mendocina, disparó: " La comisión de disciplina de la Federación pidió un informe a todos los que estuvieron actuando en el Campeonato: comisarios deportivos, dirigentes y a quienes conformaron la organización. En función de toda la información que se recibió y a los descargos que se presentaron, se tomó la decisión”.

“Ahora la Asociación tiene noventa días para hacer un descargo e intentar apelar la medida”, agregó el máximo referente nacional del ciclismo.

El comunicado de la FACPyR.

Respecto de si la sanción tuvo que ver con la definición del certamen (a todas luces bochornosa), confió: “Fue por la falta de seguridad, por contar con todos los caminos abiertos y, sobre todo ,en la última parte. donde no hubo ningún tipo de contención de tránsito ni seguridad. Eso es una falla exclusiva de los organizadores. Ellos son quienes se encargan del vallado y la infraestructura necesaria para poder tener una llegada clara, en un lugar donde la organización pretendía que finalizase la competencia”.

Los 90 días que tiene por delante la Asociación Mendocina para presentar su apelación juegan en contra de todas las actividades locales que formaban parte del calendario anual de dicha entidad y perjudica notablemente a los ciclistas locales.

Ante este panorama, Lanzi afirmó: “Hay otras asociaciones que pueden fiscalizar. Una vez que tengamos la sentencia firme, desde la Facpyr haremos nuestro trabajo para poder tener una continuidad en la actividad deportiva de la región. Hay otras asociaciones que tienen sus actividades, independientemente de la Mendocina. No solo existe la ACM; está la sureña y la alvearense”.

“Junto a la ACM hicimos dos Campeonatos Argentinos de pista y tuvimos muchas charlas con gente de la ACM. Ellos estuvieron en Chilecito, La Rioja; en San Juan, en el Panamericano; y en San Luis y pudieron apreciar la estructura que necesita un evento de estas características. Lo que falló, y no estoy hablando de recursos económicos; es gestión. ¿La Municipalidad de Ciudad y el Gobierno de Mendoza no tenían 300 o 500 vallas de seguridad? No hubo nada. El campeonato se llevó adelante con cuatro sillas de plástico, una impresora, una mesa, un gazebo, un arco de llegada inflable que estaba todo sucio y rotulado con la Vuelta de Mendoza y no con la del Campeonato Argentino. Creo que la Asociación Mendocina subestimó el Argentino de Ruta; se podrían haber lucido después de 37 años sin la posibilidad de organizar el Nacional ahí”, concluyó.

Un Campeonato Argentino que consagró insólitamente dos campeones

El Argentino de Ruta estuvo a cargo de la Asociación Mendocina y contó con el apoyo de la Secretaria de Deportes de la Provincia. La competencia se realizó entre el 23 y el 26 de marzo pasado, en las categorías Damas y Varones en Elite, Sub23 y Adaptado.

Dicho Campeonato de Ruta no se realizaba en Mendoza desde hacía casi cuatro décadas y tuvo diverso escenarios involucrados. La última jornada de competencia para Damas Elite y Sub23 se disputó en un circuito previsto en el departamento de Maipú, donde no hubo inconvenientes.

Sin embargo, el domingo, en el cierre del Campeonato, la definición del Sub23 Varores se corrió en el mismo circuito en Maipú, pero en la categoría Elite se agregaron dos vueltas al Parque General San Martín, donde se sucedieron una serie de incidentes mayores. La jornada terminaría, insólitamente, con dos campeones.

Los problemas se dieron en la definición donde los ciclistas debían ir por Boulogne Sur Mer y terminaron subiendo por Avenida del Libertador y Padre Contreras. Por un error humano, la competencia terminó con un circuito distinto y al revés de lo que estaba previsto. Los ciclistas llegaron en sentido contrario, en dirección al Este, cuando gente que esperaba que los protagonistas aparecieran subiendo en dirección al Oeste. Los ciclistas llegaron a la línea de meta a mayor velocidad, donde la bandera a cuadros saludó a Sergio Fredes. Allí comenzaron los problemas y las discusiones. Se venía la consagración de dos campeones.

El primero fue Fredes, que llegó primero y había seguido las órdenes de los comisarios. Sin embargo, el otro campeón fue el mendocino Alejandro Durán, quien realizó el recorrido completo. Esto provocó una demora de dos horas en la resolución final.

El circuito fue acortado por falta de garantías -el tránsito estaba liberado- y se buscó resguardar la integridad de los ciclistas.

El papelón recién comenzaba.