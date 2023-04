Fuerte crítica del bicampeón de la Vuelta de Mendoza a la sanción que le cayó a la Asociación Ciclista Mendocina

Después del escándalo por la sanción que recibió la Asociación Ciclista Mendocina por la polémica organización del Argentino de Ruta, donde se coronó a dos campeones argentinos por los problemas que hubo en la organización, los competidores salieron a opinar sobre la situación.

Uno fue Juan Pablo Dotti, quien ganó dos veces la Vuelta de Mendoza y salió a criticar al cuerpo de comisarios que tuvieron a cargo la parte reglamentaria de la competencia: “En mi humilde opinión respectó al último fin de semana y teniendo en cuenta el comunicado de la Federación Argentina de ciclismo, el cual sanciona a la Asociación Mendocina de ciclismo, emito mi opinión sin ofender, ni insultar a nadie; Que también deberían sancionar al colegio de comisarios responsables de dirigir la prueba, ya que fueron muy tibios y sin autoridad para tomar las decisiones correspondientes en el momento oportuno, y por permitir una coronación inexistente en el mundo del ciclismo, dos triunfadores con distintos reglamentos y criterios deportivos, se deberían decretar nula la prueba de ruta elite, ya que fuimos más los perjudicados que los beneficiados de este absurdo e histórico campeonato nacional, y quedará en el recuerdo de todos por ser el peor de la historia del ciclismo Argentino”, lanzó el bonaerense desde su cuenta de Facebook.

Y cerró: “Sin más nada que decir y espero que sepan entender, que el reglamento es uno solo, y le guste o le moleste a quien sea, las reglas están para ser cumplidas”.

Cabe recordar que Dotti ya se había quejado en sus redes sociales el día que ocurrió el bochorno: “Esto es bochornoso, nunca llamaron al podio, impresentables, desastre total, quien se hace cargo de todo este final? Cómo dos camisetas de campeón? No quedó nadie dando la cara, nadie se hace responsable de este desenlace? Espero la confirmación oficial, porque estoy viajando a mi casa sin saber qué definieron”, señaló el 26 de marzo pasado.

“Son muchas las preguntas y todas sin respuestas. De donde sacaron dos camisetas de campeón? Quien las entregó? Oficialmente van a declarar dos campeones nacional ante el mundo? Yo pase segundo en el sprint que dan a Fredes ganador, pero la gente estaba de espalda y tuvimos que frenar para no matarnos, pero ahí no era la llegada, no hay foto del final y si hay la quiero ver para demostrar la bochornosa jornada de ciclismo vivida hoy. Pero no soy segundo. La llegada que embaló el Leo Cobarrubia y ganó entonces la dan como segundo? Vamos a expresarnos para que salten los responsables de este campeonato único e inigualable, por lo desastroso que fue”, cerró.