Diego Schwartzman arrancó con éxito su defensa del Argentina Open

Diego Schwartzman, actual campeón del Argentina Open, inició en forma exitosa la defensa del título al instalarse en los cuartos de final con un triunfo ante el español Jaume Munar por 7-6 (7-2) y 7-6 (7-4), en una jornada perfecta para los argentinos ya que también avanzaron Federico Delbonis y Francisco Cerúndolo.

El “Peque” Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, ratificó su favoritismo y eliminó a Munar (90) luego de dos horas y 23 minutos ante unas 3.500 personas que presenciaron el partido en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El campeón de la edición 2021 y segundo favorito detrás del “top ten” noruego Casper Ruud (8), intentará dar otro paso mañana en cuartos de final ante “Fran” Cerúndolo, lo que garantiza la presencia de un argentino en las semifinales del sábado.

Cerúndolo (107) se instaló entre los ocho mejores del certamen tras imponerse previamente sobre el serbio Miomir Kecmanovic (64) por 6-3, 3-6 y 6-2, en dos horas exactas de juego.

El debut de Schwartzman en Buenos Aires fue con un exigente partido frente a Munar. (Prensa Argentina Open).

El otro argentino que salió airoso en la gran jornada del jueves fue el azuleño Delbonis, quien le ganó al español Pablo Andújar (73) por 6-4 y 6-4 en una hora y 33 minutos.

El argentino, de 33 años y quien cumple su duodécima participación consecutiva en el ATP porteño, enfrentará mañana en cuartos de final al italiano Fabio Fognini (40), quien previamente había eliminado al español Pedro Martínez (61) por 6-4 y 7-6 (7-5).

El ATP porteño ingresará mañana en la recta final con cuatro argentinos, ya que al “Peque”, Cerúndolo y Delbonis se suma Federico Coria, quien había logrado su pase ayer tras imponerse sobre el serbio Dusan Lajovic (37).

Además, se dio la particularidad de que los cuatro cabezas de serie exceptuados de la ronda inicial están entre los ocho mejores: Ruud (8), Schwartzman (15) Lorenzo Sonego (22) y Fognini (40).

Los partidos de cuartos de final de esta viernes serán los siguientes: Ruud (8) vs. Coria (65); Delbonis (42) vs. Fognini (40); Sonego (22) vs. Verdasco (201) y Schwartzman (15) vs. Cerúndolo (107).