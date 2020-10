Inminente reapertura de clubes en Mendoza: qué se podrá hacer, qué no y cuál es la situación del fútbol 5

A partir de este martes los clubes podrán volver a las actividades deportivas, ya no sólo individuales sino también grupales, luego del cierre por causa de la cuarentena a principios de septiembre. Así lo había adelantado el Gobierno la semana pasada, y hoy lo confirmó a Los Andes el propio Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta: “Mañana vuelven a abrir sus puertas los clubes".

“Las medidas serán las mismas que se exigían antes de la última restricciones para el sector”, dijo remarcando que “las competencias continuarán prohibidas”.

“Mañana se hará vigente la resolución. Las actividades se reactivarán bajo el protocolo que se aplicaba desde antes de la última suspensión, manteniendo el distanciamiento entre personas (a menos de 2 metros), no más de 10 personas por turnos y no habrán restricciones por DNI ni edades. Los deportistas serán registrados en cada ingreso, estarán prohibidas la vida social en cantinas, serán sólo para entrenamientos y sin contactos”, detalló el dirigente.

La resolución apunta a los deportes grupales “porque los individuales ya estaban habilitados. Es decir, rugby, fútbol, hockey, básquet, voley y demás. Y en todas sus categorías”, aclaró.

¿Qué pasará con el fútbol 5?

Chiapetta mencionó además que podrían haber novedades con respecto al fútbol 5 “cuya inactividad esta afectando gravemente a los dueños. Estamos ocupándonos, analizando la situación porque es un deporte en donde no se puede mantener el distanciamiento, se desarrolla en un espacio reducido y es inevitable el contacto. Pero estamos trabajando para ver cómo ponerlos a funcionar sin que perjudique la salud de quienes lo practican”, adelantó el funcionario.

“Esta actividad desde el 20 de marzo que está inactiva. Sabemos el perjuicio económico que están teniendo las instituciones, pero lo estamos analizando. No podemos prometer cuándo podrán volver, no tenemos fecha aún. Pero hay que tener en cuenta que en el fútbol 5 no existe el distanciamiento. Es lo que nos está frenando”, concluyó Chiapetta.