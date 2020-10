Danilo Petrucci criticó a Ducati luego de la victoria en Le Mans

Danilo Petrucci ganó la décima fecha de la temporada del Moto GP en Le Mans y se convirtió en el séptimo ganador diferente en lo que va del campeonato. Más allá de la victoria, el italiano cargó contra Ducati por la falta de apoyo que tuvo en el inicio del 2020 y también por comunicarle que no continuará en 2021 antes que arranque el presente torneo.

“Al final, todos necesitamos mostrar lo que tenemos dentro y tener una buena actuación siempre. No resultó nada agradable perder mi puesto en el equipo antes de empezar la temporada. No me dio la motivación necesaria para encarar la temporada, me sentía que no estaba en la lista de candidatos a seguir en Ducati, ya lo sentía así al final del año pasado. Pero afortunadamente otras personas sí han confiado en mí. Tengo que dar las gracias a los que sí han confiado y hoy se ha demostrado que puedo ganar carreras de MotoGP”, expresó Petrucci, quien el año que viene se subirá a una KTM del Tech3.

Y agregó: “Mi historia con Ducati es muy extensa y he tenido que luchar mucho con muchos pilotos, con grandes nombres de MotoGP, para conseguir esta plaza. Quizá las personas de Ducati tenían otra idea y soy capaz de comprenderlo. Al final, mejor para todos, he sido capaz de volver a ganar otra vez y espero poder mantenerme en el podio y con buenas sensaciones hasta final de temporada”.

Por último, Petrucci remarcó que está muy feliz por volver a la senda del triunfo. “Fue un periodo muy largo desde el final de la última temporada y el inicio de esta, resultó muy difícil. Pero después de Barcelona me sentía confiado y llegué aquí con la voluntad de cosechar un podio. No me esperaba la lluvia. Sabía que estaba para luchar por el podio en seco, luego llovió y pensé que era lo mismo para todos, que debía ponerme delante y alejarme del lío. Fue un periodo largo de secano, pero estoy encantado de estar aquí de nuevo”, finalizó.