Curiosidades de la camiseta argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas

La camiseta de Argentina con las 3 estrellas y el parche de Campeón del Mundo en Qatar 2022 es uno de los bienes más preciados y buscados por estas horas en Argentina. Tanto que el nuevo modelo, que fue presentado oficialmente este lunes por la marca que viste a la selección (Adidas) se agotó en una primera preventa que se lanzó de forma online y para usuarios registrados en el club virtual de la marca de indumentaria deportiva alemana.

A Mendoza, la nueva camiseta no ha llegado todavía y no hay confirmaciones ni precisiones sobre cuándo podría estar disponible en los locales comerciales. De hecho, tampoco en los comercios físicos del resto del país hay stock. Solamente se ha confirmado que rondará los 30.000 pesos el modelo más costoso, que la versión económica estará en el orden de los 16.000 pesos y que no se comercializará el modelo que usan los jugadores (Stadium).

Camiseta de la Selección Argentina con tres estrellas (Adidas)

La flamante camiseta argentina tendrá dos grandes novedades: la primera será el parche de campeón del mundo (es la primera vez que una camiseta de Argentina lo lucirá), y la segunda tiene que ver con la tercera estrella que se agregará por encima de las otras dos, conformando una especie de triángulo. La tercera representa el Mundial de este año, mientras que las otras dos son de los ganados en Argentina 1978 y México 1986.

Cuándo se incluyeron las estrellas en el escudo de la camiseta de Argentina

Pero este diseño del escudo de la AFA con las estrellas representando la cantidad de títulos mundiales es relativamente nuevo. De hecho, dentro de las camisetas de Argentina, el diseño del escudo con las estrellas se estrenó en 2006, para el Mundial de Alemania. En ese momento se incluyeron las dos estrellas (por los títulos de 1978 y 1986).

Pero con la obtención del título en Qatar, Argentina ya lucirá el modificado escudo con la tercera estrella.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas

Desde cuándo se usa el parche de Campeón del Mundo

Otra novedad es que, por primera vez, la Selección Argentina de Fútbol ostentará el parche de Campeón del Mundo en el centro de la camiseta, a la altura del pecho. Este detalle fue autorizado y agregado por la FIFA a partir del Mundial 2010, cuando lo lució Italia en su camiseta ya que se había consagrado en Alemania 2006.

Argentina es el primer país no europeo en incluirlo en su camiseta (lo hará hasta el Mundial Estados Unidos - México - Canadá 2026 inclusive), ya que solamente lo han utilizado –además de Italia-, España (campeón en Sudáfrica 2010), Alemania (campeón en Brasil 2014) y Francia (campeón en Rusia 2018).

Todos los modelos de camiseta de Argentina en los mundiales

La Selección Argentina ha utilizado 17 modelos de camisetas en los 18 mundiales FIFA que ha disputado.

- Uruguay 1930 / Italia 1934

La primera de ellas fue la que lo encontró como subcampeón en Uruguay 1930. Con un cuello con escote en V y acordonado, cuello blanco y un celeste bien clarito, esa fue la primera camiseta mundialista de Argentina. Fue la misma que repitió en Italia 1934, donde fue eliminada por Suecia en Octavos de Final.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @Campeones7886

- Suecia 1958

Tras 3 mundiales sin participación de Argentina (1938, 1950 y 1954) y los dos mundiales que no se jugaron por el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1942 y 1946), Argentina regresó a una Copa del Mundo en 1958. Un cuello con escote en V sin cordones y un celeste más oscuro fueron las principales novedades.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @Campeones7886

La particularidad de aquel modelo fue que en el primer partido contra Alemania, Argentina debió improvisar una camiseta suplente (ambos tenían camiseta blanca). Argentina no tenía camiseta suplente propia, por lo que usó una amarilla que le prestó el Malmo de Suecia.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @PaladarNegroWeb

- Chile 1962

El modelo del Mundial de Chile 1962 fue muy similar al de Suecia 1958, con bastones más anchos que en 1930 y 1934, aunque ya con cuello cerrado y una camiseta más ajustada al cuerpo. En este mundial se estrena el modelo de camiseta suplente propio, de un azul muy oscuro (que se mantendría históricamente).

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @Noti_Boca_

- Inglaterra 1966

Para el Mundial de 1966, los bastones volvieron a angostarse. No hubo modelo suplente y fue la camiseta que se usó el día del escandaloso partido contra Inglaterra, que incluyó la provocación de Antonio Ubaldo Rattin con un banderín de Gran Bretaña y la posterior expulsión. A raíz de ese partido se inventaron las tarjetas amarilla y roja en el fútbol.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @nostalgiafutbol

- Alemania 1974

El Mundial de 1974 fue el estreno de Adidas como marca que vistió a la selección. Desde entonces, salvo en España 1982 y México 1986, fue la marca que vistió a Argentina en todos los mundiales. El cuello escote en V y la marca de la firma alemana fueron los principales agregados. El modelo suplente era de un azul menos intenso que el de 1962.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @arogeraldes

- Argentina 1978

La camiseta de la primera Selección Argentina campeona del mundo fue, además, la primera que llevó el escudo de la AFA. Las franjas fueron más angostas y la versión suplente mantuvo un azul muy similar a la de 1974. En todos los partidos que jugó Argentina en el mundial donde fue local utilizó la camiseta celeste y blanca.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @FerZaforano97

- España 1982

El Mundial de 1982 fue el primero de Diego Maradona (campeón juvenil en 1979) y con la base del campeón en Argentina cuatro años antes. Desde lo deportivo, el balance fue desfavorable. Y en cuando a camiseta, fue el estreno de Le Coq Sportif, la marca que reemplazó a Adidas. Además del lógico cambio en el logo de la marca, también se incluyeron los laureles al costado del escudo de la AFA y la franja con la bandera argentina en la parte alta del escudo. Para este mundial se había diseñado la camiseta suplente que terminaría siendo histórica en 1986, aunque no llego a utilizarse.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @EpicaFutbol

- México 1986

Respecto a España 1982, en la Copa del Mundo de México 1986 el principal cambio tuvo que ver con el cuello redondo y una gama más clara del celeste en la camiseta titular, lo que fueron los principales cambios incorporados por Le Coq Sportif. Fue la camiseta de la gloria eterna de Argentina y de Diego Maradona en la final en que vencieron a Alemania por 3 a 2.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @FerZaforano97

El modelo suplente de este mundial fue muy parecido al de 1982, aunque con el escudo de AFA mucho mejor trabajado. Fue la camiseta con que Diego hizo el mejor gol de la historia de los mundiales, y también el de “La Mano de Dios”, ambos contra Inglaterra y en el mismo partido.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @Vintagefultbol1

- Italia 1990

El Mundial de 1990 marcó el regreso de Adidas a Argentina, así como también del cuello en V. Por primera vez, además, el escudo de AFA estuvo bordado sobre la camiseta. El modelo suplente regresó a un azul más claro (tipo marino) y fue el que Argentina utilizó en la final contra Alemania.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @vasconeta89

El sello distintivo de Adidas en la indumentaria de este mundial fue el buzo de arquero que utilizó Sergio Goycochea.

- Estados Unidos 1994

Más bastones celestes –y más angostos-, cuello en V y con un botón y el cambio del sistema gráfico de Adidas (abandonó el logo y lo cambió por el nombre de la marca directamente escrito) fueron los principales cambios para Estados Unidos 1994. Además, dejó de estar en el costado derecho del cuerpo y el nombre de la firma quedó centrado en la prenda (al igual que el número).

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @PochoRaposo

La camiseta suplente, por primera vez, dejó de ser lisa y al color azul se le agregaron dos filas de rombos (uno encima del otro) alineadas en vertical a la derecha. Es la camiseta con que Argentina le gana a Grecia y con que Maradona queda inmortalizado gritando el gol desaforadamente a la cámara.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @Argentina

- Francia 1998

El cuello negro en la camiseta titular y un nuevo cambió gráfico en la marca (Adidas agregó las tres líneas en su logo, anexado al nombre escrito) fueron los grandes cambios para este mundial. El modelo suplente mantuvo el azul, aunque la novedad fue que debajo de las mangas (a la altura de las axilas) y hasta el final –siempre manteniendo esa posición- se incluyeron dos líneas, celeste y blanca, que conformaban la bandera. Con esta camiseta, Argentina derrotó por penales a Inglaterra por Octavos de Final.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @JotaLopezbotel1

- Corea – Japón 2002

El Mundial de Corea – Japón 2002 fue el primero que se disputó en sedes compartidas (y único hasta el momento, aunque en 2026 se disputará en 3 países). Y aunque en la previa de la Copa del Mundo, Argentina volvió a cambiar la marca de indumentaria (pasó a Reebok, marca con la que disputó una Copa América), para 2002 volvió a Adidas.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @ElBurritoDelTw

Las principales novedades fueron el cuello celeste en V y el regreso de la marca de Adidas a la derecha. La camiseta suplente de ese mundial fue de un azul más oscuro, con un sector símil red debajo de las axilas. Aunque no era para nada fea, el recuerdo desagradable de la eliminación en primera ronda contra Suecia acompañará siempre a ese modelo.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @lucianorlos92

- Alemania 2006

Una de las camisetas más “disruptivas” de Adidas en su historia con Argentina fue la de Alemania 2006. Se incluyó un borde dorado que interrumpía la linealidad de los bastones a la altura de la garganta, por lo que los hombros y las mangas no seguían esa armonía, aunque mantenían el celeste y blanco. Además, por primera vez se incluyen las dos estrellas que simbolizan los Mundiales ganados (1978 y 1986) arriba del escudo de AFA.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @StrangeT

La camiseta suplente de ese mundial mantiene el azul y este quiebre en los hombros y las mangas, aunque los bordes que marcan ese límite son celestes y también dorados.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @Messismo10

- Sudáfrica 2010

La camiseta del Mundial de Sudáfrica 2010 es un claro retorno al modelo de México 1986, aunque esta vez con Diego Maradona como DT de la Selección Argentina. Bastones más largos, con un celeste más tirando a azul y con un escudo de la AFA situado sobre una base azul (lo que más remitió a 1986) fue el modelo de aquel Mundial. El modelo suplente volvió a ser de un único color (un azul que también recordaba a 1986), con el cuello y las líneas de arriba de los hombros blancas.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @LaCasacaBlog

- Brasil 2014

La camiseta con que Argentina se consagró subcampeona del mundo en Brasil 2014 vino a romper todos los esquemas conocidos y vistos hasta entonces. El cuello y las tres líneas de arriba de los hombros regresaron al negro, mientras que los bastones celestes partían con mucha intensidad desde la altura de los hombros, pero luego se iban perdiendo en un degradé que los mezclaban casi con el blanco al final de la camiseta. Además, se cambió el modelo del escudo de la AFA, en forma de parche encerrándolo en una especie de pentágono y con un fondo –dentro de esa delimitación- de color celeste y blanco.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @LaCasacaBlog

La camiseta suplente, la del fatídico partido contra Alemania, se mantuvo azul, aunque también incluyó un degradé que la iba volviendo más clara. La marca de Adidas adoptó el color dorado, al igual que los números y el fondo del parche del escudo de la AFA.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @EmaaGreco

- Rusia 2018

Sin llegar al modelo de 2014, la composición entre celeste y blanco de la camiseta de Rusia 2018 mantiene algunos juegos de claroscuros en los bastones celestes, aunque esta vez con el formato de los píxeles. El cuello blanco, las tres líneas de la marca sobre los hombres negros y el escudo vuelve a estar bordado en la camiseta y no adherido como un parche.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @BocaEnLaCopa

La principal novedad llegó para la camiseta suplente. Toda negra (por primera vez), con tres franjas que salen, en diagonal desde el final de los hombros y la altura de las axilas (debajo de las mangas). Por cada uno de los laterales salen tres franjas en diagonal: celeste, blanco y celeste; en ese orden.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @ImpactoFutbol

- Qatar 2022

Luego de un modelo intermedio utilizado en la Copa América 2021 en la que se simula un modelo de tipo camuflaje militar en toda la camiseta (también celeste y blanco y que quedará en la historia por la consagración en el Maracaná), para el Mundial de Qatar, Adidas regresa a un modelo sobrio de celeste y blanco en la parte frontal de la camiseta. La marca “Adidas” mantiene las 3 líneas, pero por primera vez abandona el nombre escrito debajo del logo. Y en la parte dorsal de la camiseta, a la altura de la mitad interrumpen la armonía dos bastoncitos delgados, pegados entre sí, que también dan forma a la bandera nacional. También está dibujado el sol en la espalda, como en 2010.

Curiosidades de la camiseta Argentina: así fue en cada Mundial y cuándo se incluyeron las estrellas. Foto: Twitter @larevancharecor

La suplente vuelve a ser disruptiva de todo lo ya conocido. El escudo de la AFA y el logo de la marca están en blanco, mientras que el color de la camiseta es violeta. Además, desde abajo y hasta la altura del pecho, se levantan líneas curvas que simulan ser llamas de fuego y que se distinguen porque juegan con el degradé en tonos de violeta más claros.