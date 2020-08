Cronograma de la carrera del millón de Stock Car

El Stock Car ha confirmado los horarios de la fecha doble en Interlagos. El sábado habrá una competencia y el domingo la Carrera del Millón de Reales.

Horario de Stock Car en Interlagos

Viernes (21/08)

Shakedown: 9 am a 9:15 am

Práctica libre 1:10 am a 10:30 am y 10:40 am a 11:10 am

Práctica libre 2: 2 pm a 2:30 pm y 2:40 pm a 3:10 pm

Sábado (22/08)

Clasificación: 9 a 9:32 a.m.

Carrera: 11 a.m. (40 minutos + 1 vuelta)

Domingo (23/08)

Clasificación: 8:15 am a 8:47 am

Carrera: 10:13 am (40 minutos + 1 vuelta)

La primera etapa del campeonato Brasileño de Stock Car se desarrolló en Goiânia con la victoria de dos ex pilotos de Fórmula 1: Ricardo Zonta y Rubens Barrichello. El piloto de Full Time Sports, y compañero de equipo del argentino Matías Rossi, lidera el torneo con 38 puntos.