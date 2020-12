Copa Diego Armando Maradona: resultados, posiciones, goleadores y todo lo que hay que saber

Tras las victorias de River y Boca, en sus respectivos encuentros de la segunda fecha de la Copa Diego Armando Maradona, estas son las tablas de posiciones y goleadores de las Fases Campeón y Complementaria. Aunque cabe aclarar que hoy se cierra la fecha con tres encuentros: Central Córdoba vs Vélez; Rosario Central vs Unión y Banfield vs Gimnasia LP.

Resultados

Viernes

Arsenal 0 Argentinos 1 ; Hauche (43)

Sábado

Patronato 0- Aldosivi 1; Andrada (62)

Godoy Cruz 0- Newell’s 3 ; Maximiliano Rodríguez (23), Badaloni (36, en contra), Alexis Rodríguez (62)

San Lorenzo 2 ; Burno Pittón (20), Óscar Romero (90+2, penal)- Colón 2 ; Morelo (70), Rodríguez (76)

Talleres 1 ; Retegui (73)- Atl. Tucumán 1 ; Toledo (7, penal)

Domingo

Lanús 1 ; Thaller (13)- Defensa y J. 1 ; Merentiel (43)

Estudiantes 1 ; Díaz (65)- Racing 1 ; Solari (25)

Independiente 1 ; Romero (20)- Boca 2; Soldano (83), Cardona (90+1)

Huracán 1 ; Chávez (65)- River 3 ; Suárez (27), De la Cruz (34 y 83)

ZONA CAMPEONATO

Grupo A

Equipo Pts DG

1 River Plate 4 pts +2

2 Boca Juniors 4 +1

3 Argentinos 4 +1

4 Huracán 3 -1

5 Arsenal 1 -1

6 Independiente 0 -2

El primero juega la final contra el ganador de la Zona Campeón B para definir el título y también por un lugar en la Copa Libertadores 2021.

Grupo B

Equipo Pts DG

1 Talleres (C) 4 +2

2 Banfield 3 +2

3 Gimnasia (LP) 3 +2

4 Colón 1 -2

5 San Lorenzo 1-2

6 Atl Tucumán 1 -2

El primero juega la final contra el ganador de la Zona Campeón A para definir el título y también por un lugar en la Copa Libertadores 2021.

ZONA COMPLEMENTACION

Grupo A

Equipo Pts DG

1 Def y Justicia 4 +2

2 Lanus 4 +1

3 Rosario Central 3 +4

4 Aldosivi 3 0

5 Union 0 -2

6 Patronato 0 -5

El primero juega contra el ganador de la Zona Complementación B y el vencedor enfrenta al perdedor de la Final de la Copa por un lugar en la Copa Sudamericana 2022.

Grupo B

Equipo DG

1 Newell’s 6 +4

2 Vélez 3 +1

3 Central Cba (SdE) 1 0

4 Racing Club 1-1

5 Estudiantes (LP) 1 -1

6 Godoy Cruz 1-3

El primero juega contra el ganador de la Zona Complementación A y el vencedor enfrenta al perdedor de la final de la Copa por un lugar en la Copa Sudamericana 2022.

Goleadores

A. Chávez (Huracán); E. Vecchio (Rosario Central) y L.M. Rodriguez (Colón) 4;

A. Fontana (Banfield); C. Bernardi (Colón); E. Cardona (Boca Juniors); F. Troyansky (Unión); G. Galoppo (Banfield) 3

J. Sand (Lanús); J.M. Garcia (Unión); L. Melano (Atl Tucumán); M. Alustiza (Atl Tucumán); . Merentiel (Def y Justicia); M. Rodriguez (Newell’s); N. De La Cruz (River Plate); N. Orsini (Lanús) y S. Palacios (Newell’s) 3.