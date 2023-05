Con dos goles de Lautaro Martínez, Inter gritó campeón de la Copa Italia: mirá los goles

🏆🇦🇷 ¡Lautaro Martínez GANÓ 7 de las 8 finales que jugó!



❤️ 3 con la Selección Argentina (Copa América, Finalíssima y MUNDIAL).

🇮🇹 4 ganadas con Inter (2 vs Juventus, 1 vs Milan y 1 vs Fiorentina). La única derrota fue ante Sevilla en la Europa League 19/20.



🔜 Pronto, la 9°…