Compromiso y sentido de pertenencia, las claves de un Godoy Cruz de guardia alta

Hoy en día, los cambios repentinos de técnico cada 5 o 10 fechas -que ni los ídolos resisten- y las transferencias millonarias cada seis meses, en cada apertura de libro de pases, hacen que los futbolistas, como mucho, estén un par de temporadas en un mismo club. Sí, nada que ver comparado con lo que sucedía 50 años atrás. Por eso, es difícil que los futbolistas se identifiquen con un club.

Sin embargo, desde el primer momento en que la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez pisó el predio de Coquimbito, buscó inculcarles a los jugadores los valores del esfuerzo y el sacrificio para llegar a concretar los objetivos deportivos. Así, por más que ninguno de ellos haya vestido jamás la camiseta del Expreso, el sentido de pertenencia por la institución y lo que representa ponerse la casaca del Tomba es algo que queda en evidencia semana tras semana.

Con la bandera del compromiso como estandarte, Godoy Cruz ganó el jueves pasado una final por la permanencia. Para muestra, sirve un botón: le sacó siete puntos de ventaja a Aldosivi y llenó de problemas al Tiburón, que por la violencia de sus barras seguirá dando ventajas en esta lucha, ya que la Aprevide lo obligará a jugar el próximo partido de local a puertas cerradas.

En la conferencia de prensa post triunfo ante el elenco marplatense, Favio Orsi y Sergio Gómez fueron más allá del valor de los tres puntos. El mensaje fue directo al corazón de un grupo de futbolistas que cada días lucen más identificados con el club y con el proceso que están sobrellevando. “Es difícil para los jugadores tener que jugar por los promedios por una campaña que no es la nuestra ni tampoco la de ninguno de estos chicos, pero que sí cargamos esa mochila de tener que dejar a Godoy Cruz en la categoría”, expresó Orsi en medio del análisis del desarrollo de un partido que fue favorable en el primer tiempo, pero que se complicó bastante en el complemento. De hecho, hasta el 2-0 de Tadeo Allende, el Tomba había jugado la mayor parte del tiempo defendiendo en su campo. Para suerte del equipo de la dupla, Aldosivi dominó pero fue demasiado errático e impreciso a la hora de desequilibrar en los metros finales de la cancha.

“No es fácil jugar por no descender. Estoy seguro de que si pudiéramos salir alguna vez de esa zona de los promedios, este equipo tendría otro desarrollo. No nos olvidemos que son chicos muy jóvenes y que se matan por defender esta camiseta para dejar al equipo en Primera, aún sabiendo que tienen ofertas a cada rato. Entonces, es todo muy difícil, porque no es solo salir a jugar para dejar a Godoy Cruz en la categoría sabiendo que cada punto es muy importante porque los de abajo ganan todos, sino también porque en el medio llegan ofertas que están a una firma de cambiar su economía para siempre”, reflexionó Orsi en un tramo interesante de la charla con los periodistas.

El técnico del Expreso no sólo se refería al interés concreto de Botafogo de Brasil por Martín Ojeda y desde dos clubes de Países Bajos (AZ Alkmaar y Feyenoord) por Ezequiel Bullaude. “Todos hablan de Ojeda y Bullaude, pero a otros jugadores también les han llegado ofertas que por ahí no salieron a la luz. Y yo les agradezco a los jugadores por tener la cabeza y la predisposición por seguir peleando por Godoy Cruz”, manifestó Orsi.

En busca de un lateral derecho

Otro de los temas fundamentales a los que hizo mención la dupla fue la actuación de la última línea. Un colega preguntó si pensaban que en estos dos últimos partidos había encontrado la defensa, que sufrió las bajas de Elías López y Néstor Breitenbruch, ambos por lesión, y tuvo el ingreso de José María Canale (figura ante Aldosivi) y el traslado de Pier Barrios de la “cueva” a su antigua posición de lateral derecho.

“Los dos hicieron un gran partido (por la dupla de centrales). Pero la realidad es que nunca encontramos nada, siempre estamos en búsqueda. Esa es una forma de vivir nuestra, cuando creemos que encontramos algo es cuando lo empezamos a perder. Los dos laterales derechos que venían jugando tuvieron diferentes lesiones. Elías (López) tuvo una de las peores lesiones que puede tener un futbolista, y lo digo con conocimiento de causa. Y Néstor (Breitenbruch) tiene un edema óseo, que ya viene hace bastante con eso. Esperemos tenerlo pronto en los entrenamientos, y uno, de acuerdo a las características que tenemos en los futbolistas, lo que hacemos es generar ese parche que nos produjeron las dos lesiones”, comentó Orsi.

En ese sentido, al ser consultado sobre si van a utilizar el cupo que el Tomba tiene permitido para reemplazar a López, Gómez afirmó que “es la idea. Estamos en la búsqueda, pero la verdad que es muy difícil. Si en el mercado, que podías incorporar libre era complicado, imagináte ahora”, contó.

De cara al próximo encuentro el martes en Junín contra Sarmiento, dijo: “Ellos se juegan mucho y nosotros también. Eso atenta contra lo vistoso del fútbol. Vamos a ir para ganar y trataremos de hacer lo mejor posible para que los 3 puntos se vengan a Mendoza”.