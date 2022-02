Carlitos Tevez festejó sus 38 cumpleaños a puro cuarteto con Monada

Hace más de ocho meses que Carlitos Tevez dio vuelta su página y decidió dejar el fútbol, dejó Boca y se dedicó a disfrutar de la vida junto a su familia. Y este 5 de febrero, más aún, por ser el día de su cumpleaños.

Hoy, Carlitos cumple 38 años y comenzó este viernes festejándolo con amigos y familiares, con bailes, fotos, video y el grupo cordobés de cuarteto Monada.Y fue justamente el grupo de música que le ofreció el show la que compartió algunos momentos con el Apache, en sus redes sociales.

En uno de los videos que se viralizó aparece el propio Tevez agarrando el micrófono y cantando. Luego, más desinhibido, alentó a los invitados a acompañarlo y la gente se sumó al baile a la vez que le hicieron de coro.

Carlos Tevez, en noviembre, confesó en Carlos Paz que su música “le llegó al corazón”. Luego declaró ser fanático de esta banda cordobesa en otro festejo entre amigos y le dijo a los hermanos Ninci que Monada son parte de su familia.

El ídolo xeneize dijo que no volverá a jugar, aunque su representante espera que piense una propuesta del fútbol del exterior considerando el deseo del Apache de conservar calidad de vida.

“Han llamado clubes de todos lados, pero lo que pasa es que son clubes que Carlos sabes que no va a ir. Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Pasa por ahí, la decisión no es fácil. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil”, explicó su representante Adrián Ruocco.

“Hay charlas muy avanzadas con un club. Es un club del exterior. Carlos le va a dar un cierre a su carrera como se merece. Si se cierran estás dos cosas que te dije -lo deportivo y la calidad de vida- se puede llegar a que Carlos lo revise un poco en su cabeza, lo charle con su familia y tal vez pueda tener una chance de jugar algunos meses más”, confió el agente.