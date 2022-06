Bomba en el mundo River: aseguran que están detrás de Luis Suárez

Tras el empate sin goles de River ante Defensa y Justicia, y preparándose para lo que será la partida de Julián Álvarez al Machester City, lo cierto es que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo necesita con urgencia un delantero.

Este lunes trascendió que la comisión directiva encabezada por el presidente Jorge Brito, va detrás de Luis Suárez y ya se habrían reunido en París con la intención de tentar al futbolista para que arribe a nuestro país.

El Atlético de Madrid empató con Sevilla y ambos se clasificaron a la Champions League. Además el Colchonero despidió a Luis Suárez.

Por su parte, el Pistolero busca desprenderse del Atlético de Madrid, ya que el Cholo Simeone le confirmó que no lo tendrá en cuenta. El delantero busca lugar en Europa, pero no descarta otras ofertas, ya que hay equipos de la MLS y de Chipre que están interesados en hacerse con sus servicios.

Los rumores indican que Luis Suárez podría volver al Barcelona.

“No tengo decidido dónde voy a jugar la próxima temporada. He recibido muchas propuestas, Se me acercaron clubes de Argentina, Brasil y México”, aseguró Suárez hace poco en una entrevista para un medio uruguayo.

“Quiero volver a jugar al máximo nivel competitivo. Estoy centrado en el fútbol europeo”, sentenció el ex delantero del Ajax, Liverpool y Barcelona.

De todas formas, fue el periodista Gustavo Yarroch, quien aseguró que habría una pequeña chanche de que el traspaso se concrete, ya que “River está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para que Luis Suárez sea el reemplazante de Julián Alvarez. Es el sueño de Gallardo y de la dirigencia. Ya hubo charlas con el uruguayo. Es difícil pero Suárez no cerró para nada la puerta”.