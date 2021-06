Básquet: con Campazzo y Scola, Hernández dio la lista para los Juegos Olímpicos de Tokio

Pensando en la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio al 8 de agosto), Sergio Hernández comienza a planificar la preparación del seleccionado argentino de básquet y dio a conocer la lista de 15 jugadores entre los que se encuentran convocados Luis Scola y Facundo Campazzo.

A partir del 27 de junio, el preseleccionado argentino iniciará los entrenamientos en Las Vegas, Estados Unidos, con los citados, entre los que se encuentran 10 de los 12 subcampeones del mundo en China.

Por supuesto que estará el capitán y emblema, Luis Scola, jugador del Varese de Italia, y los NBA Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder) y Luca Vildoza (New York Knicks). En tanto que Leandro Bolmaro, hombre del Barcelona y elegido en el Draft por Minnesota Timberwolves también integra el listado de convocados.

Otros de los debutantes en la Selección son Juan Pablo Vaulet (25 años; Manresa), Juan Francisco Fernández (18; Fuenlabrada), Lautaro Berra (23; Obras Sanitarias) y Francisco Cáffaro (23; Universidad de Virginia).

El resto de los convocados son caras conocidas que ya estuvieron presentes en el pasado Mundial de China. Nicolás Laprovíttola (Real Madrid), Patricio Garino (Baskonia), Nicolás Brussino (Zaragoza), Máximo Fjelerrup (San Lorenzo), Marcos Delía (Trieste) y Tayavek Gallizzi (Instituto).

“Armé una preselección de la que pueda salir un equipo lo más competitivo posible pero que, a la vez, tenga una cantidad de jugadores que puedan estar los próximos 10 años en nuestra Selección. Seguimos en la misma línea de los últimos años”, explicó el Oveja Hernández en charla con Prensa CAB (Confederación Argentina de Básquet).

“Individualmente, no hay dudas de que llegamos mejor que a China, hace dos años. Lo que han hecho Campazzo, Vildoza, Laprovittola, Deck, Brussino, Delía y Bolmaro, entre otros, deja claro que están muy por encima de lo que ellos mismos eran en 2019. No hay ninguno que haya bajado el nivel, ni siquiera que lo haya mantenido. Todos están mejor. Mucho mejor. Esto no significa que en Tokio vayamos a jugar como en China, pero nos marca algo. Indudablemente… Después veremos, pero para ilusión tenemos”, finalizó el coach argentino.