Artículo y polémica: acusan al Dibu Martínez de “militar la derecha” y la gente salió a defenderlo en redes

En las últimas horas, Página 12 publicó un artículo de opinión en el que afirmó que Emiliano “Dibu” Martínez, arquero Campeón del Mundo con Argentina, tiene inclinación política por la derecha. Tal afirmación generó un intenso debate en las redes, sin embargo, la gran mayoría de los usuarios salieron a defender al deportista y repudiaron el contenido del artículo.

La nota en cuestión se titula: “Dibu Martínez, militante de la derecha” y fue escrita por José Luis Lanao, ex jugador de Vélez Sársfield y campeón del mundial juvenil Tokio 1979. En el artículo, Lanao acusó a Martínez de tener esa inclinación política tomando como prueba que el arquero le puso “me gusta” a una publicación del intendente marplatense Guillermo Montenegro. En el posteo, el funcionario, vinculado con el PRO, anuncia su candidatura para una reelección.

En el primer párrafo de su artículo, Lanao escribió: “El viernes, el intendente marplatense anunciaba, en un video colgado en las redes sociales, que va por la reelección apostando tanto en Provincia como en Nación. Más allá de las bendiciones de Larreta, Bullrich y Santilli, al parecer lo que Montenegro recibió con mayor emoción y sorpresa fue el ´me gusta´ cincelado, desde Indonesia, por Emiliano ´Dibu´ Martínez”.

Al mismo tiempo, agregó: “El arquero argentino y el PRO son como esas relaciones que se llevan en silencio, con cierto secreto, para luego en público hacer como si no se conocen. Tal vez ha llegado el momento de sentirse hartos de verse a escondidas, y quieren pasear de la mano delante de todo el mundo. Es lo que parece. El Dibu se está soltando, y tal vez en un futuro se suelte del todo. El rosario de jugadores identificados con la derecha no para de crecer. No hay uno que patee para el otro lado. Resulta obsceno ese permanente apoyo a las élites políticas y económicas, necesitadas de cambiar lo justo y mantener su hegemonía en un simulacro de sistema carente de legitimidad verdadera”.

“Hace tiempo que el Dibu viene atajando penales sobre su lado más cómodo: la derecha. También su pie derecho es digno de admiración”, enfatizó Lanao.

Tras esto, el ex futbolista finalizó su extenso artículo con el siguiente párrafo: “Cuando nos sentimos integrados, exitosos, empezamos a excluir a los demás. Ese ´otro´ que siempre resulta ser una amenaza. Como interpretará el Dibu las declaraciones de Bullrich, de Pichetto, y del ya integrado Espert, sobre lo molesto y lo peligroso de la inmigración. Sobre esa instrumentalización del odio, de la deshumanización del otro, ese empecinamiento por inferiorizar para dominar, denigrar, perseguir, excluir. Esa legitimación de la barbarie, donde se extingue todo residuo de piedad, donde la figura humana deja de conmover”.

Debate y repudio en redes

Semejante análisis de Lanao -que surgió por un “me gusta”- no pasó desapercibido en las redes y la gran mayoría de los usuarios salieron a respaldar al Dibu. Incluso el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, publicó un mensaje contra el artículo y pidió respeto por el arquero.

Anibal Fernández defendió al Dibu Martínez y criticó el artículo que lo acusa de ser derecha.

Lo llamativo es que la publicación terminó uniendo a figuras políticas opuestas. El diputado mendocino de Cambia Mendoza, Guillermo Mosso, coincide en la naturaleza polémica de la nota de Página 12 aunque acusa directamente al kirchnerismo de hacer una “caza de brujas”.

Les dijeron desclasados, los criticaron por evitarse la foto con @alferdez, y ahora empiezan la caza de brujas.

Les dijeron desclasados, los criticaron por evitarse la foto con @alferdez, y ahora empiezan la caza de brujas.

Cómo le jode al kirchnerismo no poder manejar ni comprar la popularidad de los campeones de Qatar.

Mientras tanto, los usuarios de Twitter no se quedaron callados y entre la catarata de comentarios, se destacan: “No entiendo, ¿no podés querer/caerte bien alguien que no tiene tus ideologías políticas? Estamos todos locos”; “¿Qué necesidad de llevar todo a los rivalismos? Agota, en serio”; “Es triste ver que hay gente siendo perseguida por sus pensamientos, sea de cualquier lado. No debería suceder, pero ya es tal el odio general que se ve todos los días”.

En su desesperación, le pegan al Dibu Martínez...



En su desesperación, le pegan al Dibu Martínez...

Están totalmente terminados

También, hubo quienes estuvieron a favor de la postura de Lanao: “Las caretas afuera... después es tarde... muy bien por la nota de Página... hay que hacerse cargo de las ideas y exponerlas... tal vez tengan vergüenza de hacerlo”. Sin embargo, este comentario generó un gran debate. Algunas respuestas -que se pueden publicar- son las siguiente: “Cómo les duele que el Dibu haya declarado que ganaron el mundial por la gente que la estaba pasando mal”; “excelente táctica para ganar las elecciones, ponerse en contra a la selección que trajo la copa después de 36 años y la que más conectó con la gente. Sí, genios del marketing, les va a ir bárbaro”; “La esquizofrenia es total”.

