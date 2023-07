Alfredo Berti analizó la gran victoria de Independiente Rivadavia: “Dimos un buen hacia adelante, pero todavía falta mucho”

Alfredo Jesús Berti no es de esos entrenadores que ofrecen declaraciones explosivas después de un partido. Todo lo contrario. Tanto en la victoria como en la derrota, el entrenador de Independiente se muestra mesurado en su análisis.

“Fue un partido muy duro, dimos un buen paso hacia adelante. Se jugó contra un rival de mucho fuste y pudimos ganarlo. Creo que en el segundo tiempo el equipo estuvo la altura”, empezó diciendo el Loco.

Y agregó: ”Hay que ir partido a partido, todavía falta mucho, todos los partidos son durísimos y lo importante es que tuvimos un tropiezo la semana pasada, pero creo que el equipo demostró carácter, personalidad y buen juego en el segundo tiempo. Esto demuestra que el equipo está bien, está intacto y que está con muchos deseos de estar ahí arriba. Pero sabiendo que esto es todavía muy largo y que faltan muchos partidos, es importante que el grupo está bien, la gente nos acompaña en todo momento y hay que seguir con la misma línea”.

Consultado sobre si lo sorprendió el planteo del rival durante los primeros minutos del partido, confesó: “Chacarita es un equipo que está peleando los primeros puestos e imaginamos que podría venir a jugar de esa manera. Creo que el segundo tiempo sintieron un poco el cansancio y lo manejamos mejor nosotros”.

Alex Arce cortó una larga racha convirtiendo consecutivamente. Ante esa situación, cuando le preguntaron, aseguró: ”Siempre es bueno que los goles se desparramen por varios jugadores, ¿no?. Hoy (por ayer) Alex no pudo convertir, pero es un goleador y vive del gol. Lo importante es que trabajó para el equipo”.

Respecto de si sabía del triunfo del Deportivo Maipú sobre Tristán Suárez, el Lobo no anduvo con vueltas: “No, la verdad que estaba enfocado en el partido y reviso los otros resultados después de nuestro partido”.

En cuanto a lo que siente en lo personal al ver que su equipo está puntero en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, Alfredo Berti reflexionó: ”Yo estoy contento por todos los muchachos porque trabajan mucho durante toda la semana, es un premio para ellos”.

Se cortó la racha: después de 8 partidos Alex Arce no convirtió

Y una tarde, la tremenda racha del paraguayo Alex Arce llegó a su fin. No hubo gol del paraguayo y es noticia. El centrodelantero, que marcha goleador de la Primera Nacional y es el máximo artillero del fútbol argentino con 20 tantos, venía convirtiendo de manera consecutiva desde la fecha 12 (0-0 vs Brown en Adrogué, el 29 de abril pasado). En las posteriores ocho jornadas, el goleador guraní gritó nada menos que 11 tantos, más de un gol de promedio.

Futbol Independiente Rivadavia le ganó ajustadamente a Chacarita 1 - 0 , uno de sus escoltas, por la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional y se mantiene firme como puntero. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El paraguayo, una verdadera bestia del gol, hizo tantos de derecha, de zurda, de cabeza, de tiro libre. De todas las formas. Pero ayer, ante Chacarita, contó con dos chances y no pudo. En el primer tiempo, con un zurdazo que se fue apenas desviado. Y en el ST, cabeceó desviado tras un gran desborde y centro de su socio Reali. “Lo importante era ganar y le tocó convertir a otro compañero. No se dio el gol pero los 3 puntos quedaron en casa y me voy muy contento”, contó Alex.