Absurdo: un periodista recibió un balazo de goma en un partido de la Liga Mendocina de fútbol

Una vez más la violencia se adueño de la escena y es única protagonista en un partido de la Liga Mendocina de Futbol. Por la sexta fecha del Torneo Unificación 2023, jugaban en el estadio de Murialdo, el Canario y Atlético Argentino. Era a puerta cerradas. Sin embargo, ingresaron 20 personas por equipo. Todas habilitadas por la LMF ya que figuraban como dirigentes. ¿Qué pasó? En el entretiempo se cruzaron ambas parcialidades y la Policía de Mendoza comenzó a disparar balas de gomas para persuadir y un proyectil impactó en el pecho del periodista Jorge Vargas, comunicador de Radio Géneis y FM Libre de Villa Nueva, quien sufrió una herida e inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano y le realizaron las curaciones pertinentes.

Insólito y absurdo por donde se lo mire o analice. Este partido se jugaba a puertas cerradas porque era de alto riesgo con cruces de ambas hinchadas en partidos anteriores y en juegos de divisiones inferiores. Pésima organización por parte de LMF, la Polcía de Mendoza, Seguridad privada y ambos clubes, ya que Murialdo dejó ingresar a sus barrabras y Atlético Argentino habilitó a los jefes de su hinchada para que pudieran concurirr al partido

#LMF 🗣️ Jorge Vargas, periodista que nos cuenta sobre la suspensión de #Murialdo vs. #Argentino: "Era a puertas cerradas, pero entró gente. Los hinchas visitantes vinieron a buscar a los locales y se armó la trifulca. Después llegó la policía" pic.twitter.com/k8ZbHlEUh3 — Dos de Punta - 90.1 (@DosDePunta_Mza) April 5, 2023

Del juego, nada. El primer tiempo terminó 0-0 y el partido se suspendió en el entretiempo. Una mancha más para el fútbol de la Liga Mendocina, que agoniza día a día.

#LMF 🗣️ Jorge Vargas, periodista que nos cuenta sobre la suspensión de #Murialdo vs. #Argentino: "Recibí un balazo de plástico. Un oficial levantó el arma y empezó a disparar. Me dio a unos centímetros de los ojos" pic.twitter.com/KQWlax4Xaq — Dos de Punta - 90.1 (@DosDePunta_Mza) April 5, 2023

Jorge Vargas, uno de los máximos referentes del periodismo local con respecto al futbol de la Liga Mendocina, afirmó, tras recuperarse: “La saqué barata, porque la bala de goma me podría haber pegado en un ojo. El policía procedió muy mal, sin tener en cuenta las consecuencias. Es una locura lo que se vive en estos partidos. Era a puertas cerradas. Estoy indignado. Tengo mucha bronca. No se puede seguir así”.

Además, Jorge Vargas , explicó: “Estoy recaliente, devastado por la situación. El partido supuestamente era a puertas cerradas y no sé porque había gente en la cancha. Esperemos que la Liga actúe. Esto no ser puede dejar pasar. No hubo muertos de casualidad esta tarde acá”.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, se solidarizó con su socio y colega y lanzó un comunicado a través de sus redes: “El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza se solidariza con el periodista Jorge Vargas, de Radio Génesis y FM Libre de Villa Nueva. Este periodista fue alcanzado por una bala de goma disparada por un policía intentando disuadir una pelea entre hinchas de ambos clubes. Los componentes de la Comisión Directiva y sus asociados, lamentamos los hechos ocurridos y repudiamos el mal proceder de uno de los policías durante el partido que disputaban Murialdo-Atlético Argentino, por la Liga Mendocina de Fútbol. Lo importante es la salud de Vargas, que está bien, pero este hecho pudo haber tenido otro epílogo y suceder una desgracia.