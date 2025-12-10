Liga Profesional de Fútbol 2026: Qué grupos le tocaron a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima

La temporada 2026 de laLiga Profesional de Fútbol (LPF) mantendrá el formato del año anterior: dos torneos semestrales, Apertura y Clausura, con 30 equipos divididos en dos zonas de 15 clubes. En ese sentido los clubes mendocinos ya conocen a sus futuros rivales.
Durante la fase regular, cada equipo jugará 16 partidos: enfrentará a los otros 14 equipos de su zona, sumará un partido con su clásico histórico -cuyos rivales fueron asignados previamente - y cumplirá un interzonal contra un rival de la otra zona.
Al final de esas 16 fechas, los ocho mejores de cada zona clasificarán a octavos de final. Desde allí, los duelos serán a partido único, con eliminación directa, hasta definir al campeón del torneo.
Cómo quedaron las zonas del Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol