La Vendimia 2026 de Santa Rosa se reprogramó para el sábado y mañana se conocerá su reina

La Vendimia 2026 de Santa Rosa tendrá lugar el sábado a noche en el Parque Ventura Segura, donde elegirá a su candidata para la corona nacional.

Aunque estaba previsto que fuese el viernes por la noche, Santa Rosa reprogramó para este sábado 14 de febrero su Vendimia 2026. Serà en el en el Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura y la fiesta departamental tendrá como eje el espectáculo “Vigías del origen”, una propuesta que recorre la historia y la identidad del departamento.

La sinopsis del guión plantea un recorrido por el origen de Santa Rosa a partir de sus “vigías ancestrales”, entendidos como símbolos de la memoria colectiva del pueblo. En el marco del 90° aniversario de la Vendimia santarrosina, el relato recupera las raíces de la comunidad, el legado de los antepasados y el valor de la Casa Ventura Segura como emblema histórico y cultural, vinculada a las historias y procesos que atravesaron al departamento a lo largo de más de un siglo.

La puesta también aborda la llegada del tren, las migraciones y el encuentro de culturas que contribuyeron a la conformación de la identidad local. Estos elementos se articulan con el trabajo del viñatero, la fe y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla, en una narrativa que vincula pasado y presente en torno a la tierra, el esfuerzo y la tradición.

Las candidatas a reina de la Vendimia 2026 en Santa Rosa Como otro de los tantos símbolos infaltables de la Vendimia, se presentarán tres candidatas a reina departamental.

La primera de ellas Paula Belén Salomón, de 20 años. Estudia el Profesorado de Educación Física y finalizó el cursado de cuarto año. Además, realizó cursos vinculados a pilates, performance y disciplina, y desde los 15 años desarrolla un emprendimiento en el área de la estética. Representa al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas.