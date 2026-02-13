La Vendimia 2026 de Santa Rosa se reprogramó para el sábado y mañana se conocerá su reina

La sinopsis del guión plantea un recorrido por el origen de Santa Rosa a partir de sus “vigías ancestrales”, entendidos como símbolos de la memoria colectiva del pueblo. En el marco del 90° aniversario de la Vendimia santarrosina, el relato recupera las raíces de la comunidad, el legado de los antepasados y el valor de la Casa Ventura Segura como emblema histórico y cultural, vinculada a las historias y procesos que atravesaron al departamento a lo largo de más de un siglo.
La puesta también aborda la llegada del tren, las migraciones y el encuentro de culturas que contribuyeron a la conformación de la identidad local. Estos elementos se articulan con el trabajo del viñatero, la fe y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla, en una narrativa que vincula pasado y presente en torno a la tierra, el esfuerzo y la tradición.
Las candidatas a reina de la Vendimia 2026 en Santa Rosa
Como otro de los tantos símbolos infaltables de la Vendimia, se presentarán tres candidatas a reina departamental.
La primera de ellas Paula Belén Salomón, de 20 años. Estudia el Profesorado de Educación Física y finalizó el cursado de cuarto año. Además, realizó cursos vinculados a pilates, performance y disciplina, y desde los 15 años desarrolla un emprendimiento en el área de la estética. Representa al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas.
Malena Agustina Demateis, de 23 años es la segunda de las candidatas. Terminó de cursar la Licenciatura en Enología y entre sus actividades personales se encuentra compartir tiempo con su familia y amigos y visitar bodegas. Representa al Club Social y Deportivo California del Este, de La Dormida.
La tercera candidata es Melanie Ramírez, de 19 años, quien cursa el segundo año de la Diplomatura en Educación Especial e Inclusión. Sus intereses incluyen los viajes familiares, el recorrido por nuevos lugares y el cuidado del hogar. Representa al Club Juventud Unida de El Ramblón.
La Vendimia 2026 volverá a reunir a la comunidad en torno a una propuesta artística centrada en la memoria, la identidad y la continuidad de una celebración que forma parte de la historia de Santa Rosa.