13 de febrero de 2026 - 08:05

La Vendimia 2026 de Santa Rosa se reprogramó para el sábado y mañana se conocerá su reina

La Vendimia 2026 de Santa Rosa tendrá lugar el sábado a noche en el Parque Ventura Segura, donde elegirá a su candidata para la corona nacional.

Vendimia Santa Rosa.

Vendimia Santa Rosa.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Aunque estaba previsto que fuese el viernes por la noche, Santa Rosa reprogramó para este sábado 14 de febrero su Vendimia 2026. Serà en el en el Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura y la fiesta departamental tendrá como eje el espectáculo “Vigías del origen”, una propuesta que recorre la historia y la identidad del departamento.

Leé además

El próximo 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos. Archivo Los Andes. 

Elecciones 2026 en Mendoza: el operativo, los candidatos y las boletas del próximo 22 de febrero

Por Martín Fernández Russo
Atraparon en Santa Rosa a un hombre acusado de violencia de género.

Atacó a una mujer y sus hijos y fue detenido tras un operativo con drones en Santa Rosa

Por Redacción Policiales

La sinopsis del guión plantea un recorrido por el origen de Santa Rosa a partir de sus “vigías ancestrales”, entendidos como símbolos de la memoria colectiva del pueblo. En el marco del 90° aniversario de la Vendimia santarrosina, el relato recupera las raíces de la comunidad, el legado de los antepasados y el valor de la Casa Ventura Segura como emblema histórico y cultural, vinculada a las historias y procesos que atravesaron al departamento a lo largo de más de un siglo.

La puesta también aborda la llegada del tren, las migraciones y el encuentro de culturas que contribuyeron a la conformación de la identidad local. Estos elementos se articulan con el trabajo del viñatero, la fe y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla, en una narrativa que vincula pasado y presente en torno a la tierra, el esfuerzo y la tradición.

Las candidatas a reina de la Vendimia 2026 en Santa Rosa

Como otro de los tantos símbolos infaltables de la Vendimia, se presentarán tres candidatas a reina departamental.

La primera de ellas Paula Belén Salomón, de 20 años. Estudia el Profesorado de Educación Física y finalizó el cursado de cuarto año. Además, realizó cursos vinculados a pilates, performance y disciplina, y desde los 15 años desarrolla un emprendimiento en el área de la estética. Representa al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas.

CANDIDATA N1- PAULA SALOMÓN
Paula Belén Salomón

Paula Belén Salomón

Malena Agustina Demateis, de 23 años es la segunda de las candidatas. Terminó de cursar la Licenciatura en Enología y entre sus actividades personales se encuentra compartir tiempo con su familia y amigos y visitar bodegas. Representa al Club Social y Deportivo California del Este, de La Dormida.

CANDIDATA N2- MALENA DEMATEIS

La tercera candidata es Melanie Ramírez, de 19 años, quien cursa el segundo año de la Diplomatura en Educación Especial e Inclusión. Sus intereses incluyen los viajes familiares, el recorrido por nuevos lugares y el cuidado del hogar. Representa al Club Juventud Unida de El Ramblón.

CANDIDATA N3- MELANIE RAMIREZ

La Vendimia 2026 volverá a reunir a la comunidad en torno a una propuesta artística centrada en la memoria, la identidad y la continuidad de una celebración que forma parte de la historia de Santa Rosa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Espectacular vuelco en un tramo de Ruta 7 entre La Dormida y Las Catitas.

Espectacular vuelco de un auto en un tramo de Ruta 7 entre La Dormida y Las Catitas

Por Enrique Pfaab
Paloma Scalco junto a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Elecciones 2026: la Suprema Corte habilitó a competir a dos candidatas que van por la re-reelección

Por Martín Fernández Russo
La Paz celebró su Vendimia y eligió a su reina, Ana Laura Roza.

La Paz celebró su Vendimia y eligió a su reina, Ana Laura Roza

Por Enrique Pfaab