15 de marzo de 2026 - 11:30

La ilusión óptica que incomodó a Puma y reavivó el pasado nazi de los Dassler

El fenómeno de la pareidolia convirtió a un modelo deportivo en una crisis viral que reflotó el pasado de Rudolf Dassler y obligó a rediseñar colores específicos.

Un curioso fenómeno óptico llevó a Puma a rediseñar estas zapatillas.

Un curioso fenómeno óptico llevó a Puma a rediseñar estas zapatillas.

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El diseño de las zapatillas Storm Adrenaline de Puma desató una tormenta inesperada cuando miles de usuarios detectaron una silueta similar a Adolf Hitler en su lengüeta y puntera. Lejos de ser un mensaje oculto, este caso se convirtió en el ejemplo definitivo de cómo la percepción del consumidor puede redefinir un producto global.

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La polémica surgió cuando los consumidores notaron que la combinación de materiales negros en la punta y la lengüeta evocaba el peinado y el bigote del dictador. Aunque algunos usuarios sugirieron que el nombre del modelo referenciaba a grupos paramilitares nazis, otros vieron rostros diferentes, como el de los escritores Edgar Allan Poe o Nikolai Gogol.

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El mecanismo de la pareidolia en el diseño

Este evento se explica a través de la pareidolia facial, un fenómeno psicológico donde el cerebro reconoce patrones significativos, como rostros, en estímulos visuales aleatorios o borrosos. El sistema visual humano es extremadamente sensible a las estructuras faciales y utiliza plantillas almacenadas en la memoria para procesar información de manera rápida. Cuando el cerebro recibe una imagen ambigua, proyecta automáticamente significados conocidos para facilitar la cognición, lo que convierte a un diseño de calzado inofensivo en una imagen socialmente cargada.

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Pareidolia en los cr&aacute;teres de la Luna.

Pareidolia en los cráteres de la Luna.

La controversia cobró fuerza debido a la historia real de la marca. Rudolf Dassler, fundador de Puma, y su hermano Adolf, fundador de Adidas, fueron miembros activos del partido nazi durante la década de 1930. Rudolf fue señalado como el más ferviente seguidor del régimen, llegando a producir botas para el ejército alemán. Esta conexión histórica alimentó las teorías sobre si el diseño era una broma interna o un truco publicitario deliberado.

La desición final de Puma

A diferencia de otros casos de crisis de imagen, Puma decidió no retirar el calzado del mercado. La empresa enfatizó que cualquier parecido era accidental y fruto de la interpretación visual de los usuarios, defendiendo que la línea estaba inspirada en fenómenos naturales. Sin embargo, con el tiempo, la marca introdujo modificaciones ligeras en nuevos colores para evitar las sombras que generaban la ilusión óptica original.

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El caso de las Storm Adrenaline queda como un hito en la gestión de crisis y el diseño de productos. Demostró que, en la era de la viralidad, la intención del diseñador es secundaria frente a la interpretación del público, especialmente cuando se cruza con antecedentes históricos sensibles que el consumidor no está dispuesto a olvidar.

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