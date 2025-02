Kapanga vuelve a Mendoza con El Mono a la cabeza: "La vida me dio otra oportunidad".

- ¿Cómo es el vínculo con el público mendocino?

-El primer disco salió en el 98´ y empezamos a ir a las provincias. Y Mendoza es una de a las que más veces hemos ido a tocar. O sea, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, son cuatro de las provincias donde más veces hemos ido a tocar. Y bueno, tenemos como un afecto mutuo y nosotros, la verdad, estamos felices de poder tener ese vínculo con la provincia. Tenemos un montón de amigos, un montón de gente que conocemos desde hace 28 años años. Entonces, es como decir: “Bueno, voy a visitar a mis parientes de Mendoza”.

La salud del mono

Martín sufrió un infarto en 2024 que lo privó de los escenarios por un tiempo. Luego de siete stents y una larga recuperación, logró reincorporarse a los escenarios en diciembre en Mendoza. Esta es su segunda vez en la provincia en menos de dos meses, y en este mano a mano cuenta todos los detalles de su regreso.

- Volviste a los escenarios en la Fiesta de la Cerveza acá, luego de tu situación de salud. ¿Cómo estás con eso?

- Estoy tratando de hacerme los menos problemas posibles. Estoy muy feliz de poder volver a cantar, y obviamente que también con un montón de miedos e incertidumbre sobre cómo iba a responder mi cuerpo. Confío en la medicina, confío en los médicos, confío en los que me tratan y me dijeron que haga vida normal, y entiendo por “vida normal” como vida normal sana. Fui de no cuidarme nunca con las comidas. No me cuidé los últimos 29 años de dormir bien, de descansar bien, de estar todo el tiempo de acá para allá. Bueno, en algún momento a algunos cuerpos nos pasa factura, a otras personas no, por ahí son eternas o duran muchísimo tiempo sin que les pase nada. A mí me dio un aviso, se encendió una alarma, y por suerte estamos hablando y haciendo la nota y programando cosas para el futuro.

Yo conozco a otros colegas que se cuidan mucho, que me veían prender un pucho y me decían: “Pero qué, ¿vos fumas?” Sí, he fumado, lamentablemente sí. Yo una vez, cuando conocí a Luciano Pereyra, en el año 98, fuimos a almorzar con la gente de la compañía y yo después de la comida me tomé un helado, de esos de tres bochas. Entonces Luciano me mira y me dice: “Qué, ¿vos tomás helado?”, “Y sí, ¿por qué no voy a tomar helado?”, le respondí, y me dice: “Por la por las cuerdas vocales, por las cosas frías”. Entonces te vas cruzando con ciertas personas que se cuidan un montonazo...

-Nunca le habías prestado mucha atención eso.

-Yo la verdad no sé si le di mucha pelota a eso, por ahí ahora en esta nueva etapa no es que voy a tener que dejar las cosas frías, pero sí dejé de fumar, que eso para mí es un montonazo. Después de 40 años de fumador, de fumar dos atados de pucho por día, para mí lo mejor que tuvo el infarto es eso, que me haya hecho dejar de fumar. Es muy difícil y la verdad que es como cualquier adicción. Yo tengo 55 años y fumo desde los 15. Por eso te repito lo que hablábamos hace un ratito: a algunos por ahí no les pasa nunca nada y a otros se les enciende una alarma. Yo tengo la suerte de seguir estando acá, porque estaba complicado y delicado en realidad. También no es algo que te avisa o que te vas sintiendo mal un día y al otro día te vas sintiendo peor. Se te tapa una arteria y, o la contás como estamos hablando, o me hubieran llorado algunas personas en el velorio, pero por suerte tuve la chance, la vida me dio otra oportunidad y bueno, trataré de aprovecharla lo máximo que pueda, porque me di cuenta de que tengo muchas ganas de vivir también.

-¿Y qué nuevos hábitos saludables has incorporado ahora?

-Desde hace dos años atrás, a donde voy, me llevo la bici. Salgo a andar en bici, trato de combatir un poco esa vida sedentaria que tenía antes. Cuando me dieron el alta me dijeron que tenía que caminar y que podía andar en bici tranquilo. Así que todo los días camino en una cinta que tengo en mi casa también. Cuando puedo salir y aprovechar para caminar en la calle o en algún parque o en la playa lo hago, y después, tengo la cinta en donde le meto todos los días media horita, 25 minutos.

- Su música siempre ha sido alegre y festiva. ¿Cómo logran mantener esa energía después de tantos años?

-Una vez que subo al escenario no hay dolores, no hay tristeza, no hay problemas. No te duele la cintura. Te olvidás de que tuviste un infarto. Eso creo que nos pasa a todos los que hacemos música. Yo la verdad venía con una asistencia perfecta, en 29 años nunca había faltado a un show o nunca había tenido que suspender por motivos de salud. Fui muy afortunado a lo largo de todos estos años, lo que pasa es que, bueno, el día que me tocó, casi me muero. Pero nunca una fiebre, un dolor de oídos, un quedarte afónico. La verdad es que fui un privilegiado, un tocado por la varita.

- Si Kapanga no fuese banda, ¿qué crees que estarías haciendo hoy?

-Qué pregunta difícil. Es que no sé. Es una pregunta muy difícil pero que yo también a veces me la hago y no encuentro muchas respuestas. Durante un montón de años trabajé en una pizzería, así que conozco el mundo gastronómico, pero hoy no me veo atendiendo una pizzería. Sí me veo más relacionado a esto que hago, o por ahí en algún momento me gustaría hacer radio, estar ahí, no ser protagonista, pero estar. Cada vez que voy a hacer notas a la radio me gusta la movida como es. Por ahí en eso me veo.

- Que se viene a futuro para Kapanga, ¿hay planes de sacar nueva música?

-Este año cumplimos 30 años y estamos armando un disco con colaboraciones con amigos. Creo que nos lo merecemos, también estamos en un momento en el que la música está pasando por otro lado y que también hay que celebrar las fechas importantes. No hay muchas bandas en Argentina que tengan 30 años. Y también está bueno que esas canciones que nos trajeron hasta acá tengan una chance de tener un sonido actual.

- ¿Cuáles son los top tres temas que más les gusta tocar en vivo?

-Y top tres siempre me sale, no sé por qué, pero me identifico mucho con “El Mono relojero”, porque es la que cierra todos los shows desde hace 28 años y es también la canción que conocen todos. El estribillo debe ser uno de los más conocidos o de los más cantados del rock argentino. “Andate a dormir vos” también. ¿Quién no se la sabe? Así nos pasa con un montón de canciones también, “Me mata”, “El universal”. Pero creo que podemos armar varias listas con varios hits.

- ¿Y algunos de esos hits van a formar parte del disco nuevo también?

-Reversionados, sí. La idea es esa. En las canciones que fueron corte de difusión en esos discos que salieron a lo largo de estos 30 años yo creo que hay algo muy especial, que es que la mayoría son canciones conocidas y que pertenecen a casi todos los shows. También estamos haciendo un proceso distinto, porque no dejamos que el invitado elija la canción que quiera del disco para cantarla, sino que nosotros pensamos cuál le quedaría mejor conociéndolo. Entonces bueno, este año es de trabajo, ya grabamos un par de canciones, ya tenemos cuatro. Falta nada más darle unos toques y que hagan su parte los invitados, pero después la música y mi voz ya están grabadas. Así que bueno, esperar ahora que pase un poco el verano y ver cuándo hacemos el lanzamiento oficial de esto de los 30 años.

Sobre el festival Las Heras: Música y Vendimia

El festival Las Heras: Música y Vendimia celebrará su primera edición los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de febrero, en el predio ubicado en calle Pescadores y Acceso Norte. Será un evento sin precedentes para el departamento de Las Heras.

Contará con una variada grilla de artistas que abarca géneros como cumbia, cuarteto, rock y folclore.

- Jueves 6: Ulises Bueno, La T y la M, Monada, Omega y El Mamo.

- Viernes 7: Los Nocheros, Los Labriegos, Los Chimeno, Sueños Cuyanos y Los Playeros.

- Sábado 8: Kapanga, Viejas Locas, Mendukos, Lucho al Attaque.

El estacionamiento oficial será por Calle Bajada de Arrollabes. Para la gente que circule desde la Rotonda del Avión, su ingreso será por calle Acceso Norte y Reconquista, y la gente que va desde el corazón de Las Heras es por calle San Rafael.

Hay varios elementos con los cuáles no se puede ingresar, entre ellos la tradicional heladerita. Tampoco se puede entrar con aerosoles, cadenas largas o con picos, banderas con palos ni mate.

Las entradas se pueden conseguir en www.tuentrada.com o por boletería del evento, y la general por día tiene un valor de $5.000. Por otro lado, las personas con discapacidad tienen acceso gratis presentando certificado.