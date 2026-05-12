Infraestructura urbana: avanzamos en la renovación de la plaza del barrio Higuerita y el entorno de la escuela Bernardo Razquin

La Municipalidad de Guaymallén, a través del programa Entornos Escolares Seguros, avanza con la remodelación integral de la plaza del barrio Higuerita y con distintas mejoras de infraestructura urbana en las inmediaciones de la Escuela 1-694 Bernardo Razquin, ubicada en el distrito San Francisco del Monte.

Las intervenciones se desarrollan en el sector delimitado por las calles Las Azucenas, Las Camelias y Los Lirios, donde se ejecutan trabajos de recuperación, renovación y ordenamiento del espacio público. El objetivo principal es optimizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad tanto para la comunidad educativa como para los vecinos de la zona.

El proyecto contempla la creación de tres espacios centrales que funcionarán como ejes de integración y encuentro comunitario: un playón deportivo, una pista de salud y calistenia y un patio de juegos infantiles.

Estos sectores estarán vinculados mediante una red de veredas que conectará las distintas áreas recreativas, deportivas y de descanso, generando un recorrido fluido y accesible para peatones. A su vez, el diseño prevé espacios de estar, zonas de juegos y un gimnasio al aire libre, promoviendo el uso activo y permanente de la plaza por parte de niños, jóvenes y adultos.

Uno de los aspectos destacados de la intervención será la incorporación de superficies de caucho continuo de colores en las áreas de juegos y salud. Este material permitirá brindar mayor seguridad, accesibilidad e inclusión , especialmente para niños y personas con movilidad reducida.

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Reforestación y uso eficiente del agua

En materia paisajística, el proyecto incluye la incorporación de canteros con especies arbustivas ornamentales de bajo requerimiento hídrico, una medida que permitirá disminuir las superficies de césped y optimizar el consumo de agua.

Estos canteros serán distribuidos estratégicamente para delimitar espacios, acompañar los recorridos peatonales y generar puntos de interés visual dentro de la plaza. Además, se proyectó una importante tarea de reforestación, tanto en el arbolado urbano como en el interior del espacio verde, con el propósito de jerarquizar la circulación y generar sectores de sombra y confort para los usuarios.

También se implementará un sistema de riego combinado, mediante goteo y aspersión, orientado a garantizar un uso más eficiente del recurso hídrico. En paralelo, la construcción de nuevas cunetas permitirá favorecer la infiltración del agua y mejorar el riego de los forestales urbanos.

Mejoras en el entorno escolar

Las obras previstas alrededor de la Escuela 1-694 Bernardo Razquin apuntan a reforzar la seguridad vial y peatonal en los horarios de ingreso y salida de los alumnos.

Entre las tareas proyectadas se destacan la construcción de nuevas veredas de hormigón, la renovación de esquinas y la cobertura de acequias para facilitar un descenso más seguro de estudiantes y familias.

Asimismo, el plan contempla la incorporación de accesibilidad para sillas de ruedas, nueva señalética urbana, instalación de un apeadero y la colocación de iluminación LED en todo el entorno escolar, mejorando la visibilidad y las condiciones de seguridad durante la noche.

Con estas intervenciones, el municipio busca continuar fortaleciendo los espacios públicos y educativos del departamento, promoviendo entornos más seguros, accesibles y funcionales para toda la comunidad.