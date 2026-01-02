Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance: "Cambiaste mi año y mi vida"

Gianinna Maradona confirmó públicamente su nueva relación sentimental con Guido Sergi mediante una historia en Instagram en las primeras horas del 2026. Esta publicación, que rápidamente generó revuelo, fue el anuncio formal de un vínculo que se venía rumoreando hace semanas.

En la imagen, donde se los ve abrazados, Gianinna eligió el tema “Lo más lindo” de Pity Fernández para musicalizar la story. Además, le dedicó una frase simple y sincera a su pareja: “Camblaste mi año y asi mi vida… Hola mi amor” . Aunque el nombre de usuario de Sergi se presentó en una tipografía muy pequeña, pudo distinguirse.

Sergi , por su parte, republicó el posteo de Gianinna y solo escribió “la luna”, siguiendo la letra de la canción elegida. Ambos recibieron el año nuevo en Pinamar junto a un grupo de amigos.

Antes de esta confirmación oficial, la relación había sido objeto de comentarios en las redes sociales durante meses, especialmente después de la ruptura de Gianinna con el exfutbolista Daniel Osvaldo .

Cabe aclarar que meses atrás la periodista Carolina Molinari fue la primera en referirse abiertamente al romance , mencionando que estaban "metidos" después de haber tenido algo informal tiempo atrás. A pesar de esto, optaron por la discreción, hasta que la hija de Diego Maradona decidió en los primeros minutos del 2026 blanquear su amor por el empresario.

Guido Sergi, el empresario que enamoró a Gianinna Maradona

Guido Sergi tiene 38 años y mantiene un perfil bajo, buscando estar alejado de los flashes y el mundo del espectáculo. Es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar. Además, se sabe que es separado y padre de dos hijas.

Su vida transcurre lejos de la exposición mediática, se destaca su pasión por los autos y su afinidad con el rubro automotor. En su pasado también se registra su desempeño en el fútbol juvenil y amateur, donde jugó como delantero en el equipo Defensores de Viedma.

La aparición pública del romance al inicio del 2026 señala el comienzo de una etapa distinta para Gianinna Maradona, quien afronta su nueva relación bajo una exposición renovada, manteniendo el protagonismo que el apellido le dio en el ámbito de las celebridades argentinas.